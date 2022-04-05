شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ارتجاع المريء من أعراض وأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال شهر رمضان يعاني نسبة كبيرة من مرضي ارتجاع المريء للشعور بحرقان شديد في المعدة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي كل ما يخص ارتجاع المريء من أعراض وأسباب، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هو مرض ارتجاع المريء؟

يتعرض مريض ارتجاع المريء، إلي ارتجاع الأطعمة من المعدة إلي المريء أو بمعني أوضح ارتداد الحمض من المعدة إلي المريء، ويتسبب في حدوث اضطرابات في البلع، والإصابة بالأنيميا، وانخفاض غير مبرر في الوزن.

ما هي أعراض الإصابة بارتجاع المريء؟

عند تعرض الشخص المصاب بارتداد الحمض يزداد فرص التعرض للشعور بحرقة شديد في الصدر، ويصاحب ذلك الشعور بمذاق مختلف في الفم ويكون مائل للحمضان، يتعرض الأشخاص أيضا لارتجاع الأطعمة والسوائل من المعدة إلي الفم، ويشعر الأشخاص بالغثيان، ألم عند بلع الطعام، ورائحة فم كريهة.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتجاع المريء؟

الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن هم الأكثر عرضة للإصابة، وأيضا المدخنون، وأثناء فترة الحمل وذلك بالنسبة للنساء، ونجد أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الدسمة، كما أن الأشخاص الذين يسرفون في تناول كميات كبيرة من القهوة.

كيف يتم تشخيص ارتجاع المريء؟

يتم تشخيص الإصابة عن طريق خضوع المريض لإجراء سونار توضيحي، أو منظار استكشافي، ففي هذه الأحوال يزداد فرص اكتشاف الإصابة.

ما هي أسباب الإصابة بارتجاع المريء؟

هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بارتجاع المريء، ومنها:

-حدوث فتق في الحجاب الحاجز.

-زيادة الشعور بالقلق والتوتر.

-الإسراف في تناول الحمضيات سواء عصير أو تناوله كطعام.

-الإكثار من تناول الوجبات الدسمة أي كثيرة الدهون.

ما هي طرق علاج ارتجاع المريء؟

يتم العلاج عن طريق تناول الأدوية المضادة للحموضة، وذلك لتحسن ما يشعر به المريض، وتغير نمط الحياة والعادات الغذائية كالإقلاع عن التدخين، وتناول أطعمة قليلة السعرات الحرارية، والدهون.