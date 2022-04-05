شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القولون العصبي.. ما يجب أن تأكله خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرف متلازمة القولون العصبي (IBS) أيضًا باسم القولون التشنجي والقولون العصبي والتهاب القولون المخاطي والتهاب القولون التشنجي. كثير من الناس يخلطون بينه وبين مرض الأمعاء الالتهابي ، لكن القولون العصبي لا يرتبط بحالات الأمعاء الأخرى.

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي مجموعة من أعراض الجهاز الهضمي التي تحدث معًا بشكل متكرر، تختلف شدة ومدة الأعراض من شخص لآخر. ومع ذلك ، يجب أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وثلاثة أيام على الأقل كل شهر.

يعد اتباع نظام غذائي صحي أمر بالغ الأهمية إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي. يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى ظهور أعراض هضمية غير مريحة يمكن أن تؤدي إلى الكثير من المشاكل. يمكن أن يساعد استبعاد بعض الأطعمة من وجباتك الغذائية مثل منتجات الألبان والأطعمة المقلية في تحسين حركات الأمعاء المنتظمة ، ويؤدي إلى تقلصات أقل وانتفاخ أقل.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، إليك بعض الأطعمة الشائعة وفقا لموقع " healthsite"، التي قد تؤدي إلى ظهور أعراض متلازمة القولون العصبي.

الألياف غير القابلة للذوبان

يجب على الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي تجنب الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان والمركزة في منتجات الحبوب الكاملة والخضروات، بعض الأمثلة على الألياف غير القابلة للذوبان تشمل دقيق القمح الكامل ونخالة القمح والفول والخضروات والمكسرات.

من ناحية أخرى ، يوصى باستخدام الألياف القابلة للذوبان لمرضى القولون العصبي. الفاصوليا ، براعم بروكسل ، الأفوكادو ، البطاطا الحلوة ، البروكلي ، الكمثرى ، الفاصوليا ، التين ، المشمش ، الجزر ، التفاح ، الجوافة ، إلخ ، هي بعض الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان.

منتجات الألبان كاملة الدسم

يجب على مرضى القولون العصبي تجنب منتجات الألبان لأنها قد تكون مشكلة بالنسبة لهم، نظرًا لأن منتجات الألبان غنية بالدهون، فقد يؤدي ذلك إلى الإسهال وزيادة أعراض القولون العصبي في بعض الحالات، من المستحسن أن يتحول الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي إلى منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم والتي قد تساعد في تخفيف الأعراض والشعور بالتحسن. يمكنك التبديل إلى حليب النبات أو المنتجات المعتمدة على الصويا لتجنب الانزعاج المعوي.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية ليست بالضبط أفضل أصدقائك عندما يتعلق الأمر بصحتك، ويمكن أن يكون أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي. يمكن أن يكون تحديًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي. في الواقع ، يمكن أن يؤدي قلي الطعام إلى مشاكل هضمية مزعجة يمكن أن تجعل الأمر أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي. لذا ، يجب الابتعاد عن الأطعمة المقلية!

الأطعمة المصنعة

هناك سبب يجعل الأطعمة المصنعة مثل الرقائق والأطعمة المقلية والوجبات المجمدة واللحوم المصنعة من أسوأ الأطعمة المصنعة، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة المصنعة إلى حدوث انتفاخات في القولون العصبي ويؤدي إلى العديد من المشكلات الأخرى مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك.

ماذا نأكل لمرضى القولون العصبى في رمضان ؟

يحتاج الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي إلى الانتباه لما يأكلونه. يختلف جسم كل شخص عن الآخر ، لذا فإن الأشياء التي تزعجك قد لا تزعج شخصًا آخر. حتى مع ذلك ، من المرجح أن تفيد العديد من الوجبات الجهاز الهضمي دون تفاقم أعراض القولون العصبي..

بعض هذه الأطعمة تشمل اللحوم الخالية من الدهون والبيض والسلمون وغيرها من الأسماك الغنية بأوميجا 3 واللفت والخس والملفوف والسبانخ (الطفل) والأفوكادو والموز والتوت والكيوي والبابايا والبرتقال والأناناس والفراولة والتوت وغيرها من الأطعمة مثل الفواكه والمكسرات والبذور والأطعمة المخمرة ومرق العظام.