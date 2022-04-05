شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل وقت لتناول الفاكهة للحصول على أقصى فائدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن تناول الفاكهة هو عادة صحية يجب على الجميع اتباعها، نظرًا لأن الفاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة ، ينصح الأطباء دائمًا بتناول الفاكهة كمصدر للتغذية، ولكن في الوقت الحاضر ، كثير منا يفكر في الفاكهة التي نأكلها ومتى نأكلها، على سبيل المثال ، يؤمن بعض الناس بتناول الفاكهة في الصباح الباكر ، على معدة فارغة ، بينما يفضل البعض الآخر تناولها بعد الوجبة ، وفي السطور القادمة سنوضح الوقت المناسب لتناول الفاكهة وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

قال أخصائى التغذية أشيوثان إسوار، إنه يمكن تناول الفاكهة في أي وقت ، خلال النهار ، كوجبات خفيفة ، أو كوجبة ، ويوصي بتناول الفاكهة قبل تناول كل وجبة بعبارة أخرى ، لشرح استراتيجية "تناول المزيد ، ووزن أقل" ، قال إن هذه العملية ستملأ معدتك وستفيدك أيضًا في استهلاك سعرات حرارية أقل.

عدد الفاكهة:

يصف خبير التغذية أشيوثان إسوار، أن تناول أقل من ثلاث فواكه يمكن أن يسبب خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكتات الدماغية والعديد من المشاكل الصحية الأخرى، في المقابل ، لا فائدة إضافية إذا تناولت أكثر من ثلاث فواكه في اليوم.

تناول الفاكهة طوال اليوم:

وأضاف أن الفاكهة في الصباح تحافظ على صحتك فقط خلال تلك الفترة، ولكن بحلول المساء ، قد تنخفض حالة مضادات الأكسدة لديك، إذا كنت جديدًا على نظام غذائي نباتي ، فإليك نصيحة بسيطة للغاية، ابدأ كل وجبة بفواكه هذا سيجعل كل وجبة صحية على الفور.

كما يمكنك أيضًا تناول سلطات الفاكهة والعصائر وحلويات شراب التمر والفاكهة الجافة والأناناس وفطيرة التفاح فالفاكهة من أصح الأطعمة بالنسبة لك.