شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تخلصك من السموم بالجسم وتساعدك فى فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فمن الضروري تطهير جسمك عن طريق تناول الأطعمة التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، بالطبع، من المهم اتباع نظام غذائي متوازن لإنقاص الوزن، لذا فإن دمج الأطعمة المزيلة للسموم أمر مهم، هذا مهم لأن أطعمة التخلص من السموم تساعد في الهضم ويساعد الجهاز الهضمي الجيد في إنقاص الوزن.

فيما يلي وفقا لموقع " "healthsiteبعض أطعمة التخلص من السموم التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي.

الليمون

الليمون والبرتقال، على سبيل المثال، مواد ممتازة لإزالة السموم، فهى تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، والتي يمكن أن تساعد في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تضر جسمك، فلديهم درجة حموضة قلوية وتساعد في استعادة توازن درجة الحموضة في الجسم، كما أنه يقوي جهاز المناعة لديك، يُنصح أن تبدأ يومك بكوب من ماء الليمون للمساعدة على الهضم.

الشاي الأخضر

للشاي الأخضر تأثير مدر للبول، ما يساعد في التخلص من السوائل، فضلاً عن احتوائه على نسبة عالية من الفلافونويد والكافيين، مما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية، ومع ذلك ، يوصى بتناول الشاي الأخضر باعتدال.

القرفة

للقرفة نكهة مميزة ورائحة جذابة للغاية، هذه التوابل الرائعة لها تأثير مضاد للأكسدة، مما يعني أنها تساعد الجسم على التخلص من السموم، كما أن لها تأثيرًا مضادًا للالتهابات، مما يقوي دفاعات الجسم ويسرع عملية التمثيل الغذائي ، مما يساعد على إنقاص الوزن.

الخضروات الورقية

يمكن أن تساعدك الخضروات الورقية على التخلص من السموم عن طريق زيادة كمية الكلوروفيل في الجهاز الهضمي. كما أنها قابلة للتكيف بشكل لا يصدق، ويمكنك تناولها كسلطة أو استخدامها لصنع الحساء.

الزنجبيل

الزنجبيل غذاء طبيعي يساعد على الهضم ويقلل من إنتاج الغازات في الأمعاء. يحتوي على 6-gingerol و8-gingerol اللذان يعملان على رفع الإحساس بالحرارة وتسريع عملية إنقاص الوزن.