شكرا لقرائتكم خبر عن نظم ضغطك المرتفع بهذه النصائح.. الطعام الصحي وممارسة الرياضة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعانى من ارتفاع ضغط الدم؟..إذا هذا التقرير يعد مفيد لصحتك ويحميك من مضاعفات القاتل الصامت.

أوضح التقرير المنشور عبر وكالة " نوفوستى "، أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع فى نسبة ضغط الدم، يلجئون لتنأول الأدوية التى تساعد فى العلاج، وأيضا تقلل من فرص ارتفاع نسبته.

وأوضح الخبير الروسى والمتخصص فى علوم طب الأسرة الدكتور رومان غورينكوف، أن ارتفاع ضغط الدم له العديد من الأسباب وأشهرها أو أكثرها تأثيرا هى الإجهاد والتوتر والقلق، وأيضا اتباع عادات غذائية ويومية خاطئة، والإكثار من تنأول الأطعمة الغنية بالملح، وقضاء وقت كثيرة أمام شاشات التلفاز، كل ذلك يتسبب فى التعرض للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأوضح خبير الأسرة الدكتور رومان، أن هناك العديد من الحيل التى تساهم بشكل ملحوظ فى الحد من ارتفاع ضغط الدم، ولكن دون الاستغناء عن تنأول العلاج، ومنها:

-تنأول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية تعد من أهم النصائح التى يجب القيام بها، والحد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

-التخلص من الوزن الزائد يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل ملحوظ فى تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

-هل تعلم أن ممارسة النشاط البدنى تعد من أبرز وأهم الحيل التى تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

-أكثر من تنأول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات، وألفواكه، لأنها تساهم فى خفض ارتفاع ضغط الدم.