شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكلى.. هل يؤثر الصيام على صحتك؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الكثير من الأحيان يتم رفض الصيام خلال شهر رمضان لمرضى الكلى، وخاصة الأشخاص المصابين بالفشل الكلوي، والسبب تجنب تعرضه لأي مضاعفات صحية مرتبطة بهذا المرض، ولذا فعليهم استشارة الطبيب المتابع لحالتهم الصحية والتأكد للسامح بالصيام.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" الطبي، أن الصيام قد يؤثر بشكل سلبي علي مرضي الكلي، والسبب في ذلك قلة تناولهم للماء، وأيضًا لأن مرضي الكلي يعانون من ارتفاع في المؤشرات الحيوية المرتبطة بزيادة إصابة الخلايا الأنبوبية، وهذا قد يعرضهم لارتفاع نسبة الكرياتينين في الدم، وهذا الكلام للأشخاص المصابين بأمراض الكلي المزمنة.

وعلي هؤلاء المرضي الإكثار من تناول الماء في الفترة بين الإفطار والسحور، وأيضًا تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضروات والفواكه، لأنها تساهم بشكل كبير في امداد الجسم بالعناصر التي يحتاجها خلال الصيام، وأيضا تقلل من حدوث أي مضاعفات لمرضي الكلي.

أما عن مرضي الفشل الكلوي، فيمكنهم الصيام في الأيام التي لا يتم خلالها الغسيل الكلوي، لأن صيامهم الدائم قد يعرض حياتهم للخطر، بسبب حدوث اضطرابات في ضغط الدم، أو مشاكل في الوزن، والتعرض للهبوط الشديد، ولذا يجب استشارة الطبيب المتابعة للحالة.