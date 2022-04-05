شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة السحور.. 4 فواكه لحمايتك من العطش والجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن هناك بعض الفواكه التي ينصح بتناولها في وجبة السحور لحمايتك من الشعور بالعطش، أو إصابتك بالجفاف خلال الصيام، نعم فعليك تجنب تناول الحلويات في وجبة السحور واستبدالها بفواكه ذات مذاق خاص، وفوائد عدة للجسم، يقدمها التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED".

-الفراولة:

تحتوي علي فيتامين سي، ومضادات الأكسدة، ولذا فهذه العناصر الغذائية مهمة للجسم، وتحميه من الإصابة بالجفاف، وأيضا أمراض القلب.

-التفاح:

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك لها في وجبة السحور يزيد من شعور بالشبع لفترات طويلة، والوقاية من الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، وتقليل فرص الشعور بالعطش.

-البرتقال:

يعد من الفواكه التي تحافظ بشكل ملحوظ علي ترطيب الجسم، وتقليل فرص الشعور بالعطش، ولذا فتناوله في وجبة االسحور يعد من الحيل الغذائية الرائعة، والسبب أنه غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ومركبات الأنثوسيانين، والألياف.

-الأفوكادو:

من الفواكه الغنية بالألياف، والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم كالبوتاسيوم، والماغنسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامين سي وك، وتناوله يساهم بشكل كبير في تنظيم مستويات السكر وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.