شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة مغذية يجب إضافتها لوجبات الإفطار فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفطر معظم الناس بالتمر والماء أو اللبن ، ولكن هناك مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية الأخرى التي يجب تضمينها في وجبات الإفطار في شهر رمضان ، اختر الوجبات الغنية بالألياف والفواكه والخضروات ، والبروتينات عالية الجودة للحفاظ على كتلة العضلات والكثير من السوائل (معظمها الماء) للحفاظ على الترطيب، وفى السطور القادمة سنقدم لك أهم خمسة أطعمة لتفطر بها وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

الجبن القريش:

يعد تناول الجبن القريش أمرًا مثاليًا لأنه تم تخميره بالفعل ، مما يسهل عملية الهضم مع تقديم جرعة ممتازة من البروتين لإبقائك ممتلئًا وتقليل احتمالية تناول الحلويات والكعك قبل وجبتك التالية.

السمك الأبيض المقشر:

اختر البروتينات التي يسهل هضمها مثل السمك الأبيض المقشر، خاصة خلال شهر رمضان عندما تكون صائمًا لفترة طويلة، تعتبر اللحوم أو الدواجن مصدرًا كبيرًا للبروتين ولكن قد يكون من الصعب على الجسم هضمها إذا لم تأكلها منذ عدة ساعات.

المكسرات غير المملحة:

المكسرات غنية بالمحتوى الغذائي والدهون الصحية والبروتينات من بين أشياء أخرى كثيرة، المكسرات هي واحدة من أفضل مصادر البروتين وهي طريقة رائعة للإفطار لأنها مصدر غني بالبروتين منخفض الكربوهيدرات.

خل التفاح:

عندما يتعلق الأمر بالصحة ، هذا هو الطفل الجديد الذي ينتظر الكثيرين ، مع فوائد صحية ضخمة، يعزز هذا المشروب الفائق الجديد الصحة العامة بعدة طرق ؛ إنه يوازن بين مستويات الأس الهيدروجيني القلوية ، وفي معظم الأوقات نكون أكثر حمضية من القلوية بسبب النظام الغذائي السيئ، كما أنه يقتل البكتيريا السيئة في الأمعاء ، لذا من الأفضل خلطها بكمية صغيرة من عصير التفاح.

سبانخ:

عند الصيام ، قد تستنفد بعض العناصر الغذائية و الفيتامينات ، والسبانخ مليء بها: فيتامين أ ، ج ، ك 1 ، حمض الفوليك ، الحديد والكالسيوم، فيجب إضافتها لمائدة إفطارك لزيادة العناصر الغذائية والفيتامينات بطريقة صحية وطبيعية.