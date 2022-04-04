شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين.. لو قلقان من نقص البروتين 5 مصادر توفر المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت شخص نباتي وتقلق من عدم توفيرالمتطلبات اللازمة من البروتين ؟ هذا سؤال شائع يتعين على معظم النباتيين مواجهته بين الحين والآخر عندما يعلنون أن اللحوم والدواجن ليست خيارًا بالنسبة لهم.

البروتينات هي اللبنات الأساسية للحياة التي تساعد الفرد على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون مع تحسين صحة الجلد والشعر؛ ويعتقد على نطاق واسع أن الأطعمة فقط مثل البيض والدجاج والأسماك والديك الرومي هي مصادر غنية بالمغذيات الكبيرة. لكن ذلك غير صحيح.

من الناحية المثالية، لفقدان الوزن أو بناء كتلة عضلية خالية من الدهون، يحتاج الفرد إلى جرام واحد من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، وإذا كنت نباتيًا، فإن المصادر التالية للبروتينات يمكن أن تساعدك على تحقيق متطلباتك اليومية بسهولة وفقا لموقع " healthline".

التوفو:

يوصى بشدة باستخدام منتجات الصويا مثل التوفو للنباتيين الذين يتطلعون إلى تلبية احتياجاتهم من البروتين، يحتوي نصف كوب من التوفو الصلب على 10 جرامات من البروتين.

الزبادي اليوناني:

غالبًا ما يتم الاستمتاع بالزبادي اليوناني كوجبة إفطار أساسية مع الفواكه والتوت والجرانولا ؛ وغالبًا ما يستخدم أيضًا في العصائر أو يستخدم كبديل للقشدة الحامضة مع الناتشوز، ومع ذلك ، لا ندرك سوى القليل عندما يغذي هذا الطعام الخالي من النكهات الجسم بالكثير من البروتينات في وجبة واحدة. كوب واحد من الزبادي اليوناني يوفر 23 جرامًا من البروتينات.

الجبن القريش:

يأتي هذا كأخبار جيدة لجميع عشاق الجبن القريش على الرغم من كونه طعامًا غنيًا بالدهون ، فإنه يقدم 14 جرامًا من البروتين في نصف كوب، لذا يوصى به بشدة للنباتيين الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم من البروتين.

الحمص:

الحمص هو طعام شائع يستمتع به الناس مسلوق، أو في السلطة، أو مع الأرز، يوصى بالحمص حتى النباتيين الذين يحاولون تلبية احتياجاتهم من البروتين - فهو يعطي 7.25 جرامًا من المغذيات الكبيرة في وجبة واحدة.

الكينوا:

إذا كنت تبحث عن حبة من شأنها أن تساعدك على تلبية متطلبات البروتين اليومية ، فابحث عن الكينوا، يُعرف أيضًا بالبروتين الكامل، ويمكن أن يعطي هذا البروتين 8 جرامات من البروتين في كوب واحد، إلى جانب البروتينات، الكينوا غنية بالمغنيسيوم والمنغنيز والحديد والألياف.