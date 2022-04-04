شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الصيام الصحية التى قد لا تعرفها.. يسيطر على نسبة السكر ويحارب الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الصيام العديد من الفوائد الصحية للجسم ومع دخول شهر رمضان قد يشعر البعض بالإرهاق من ساعات الصيام الطويلة، إلا أن الخبر السار ان الصيام يوفر الكثير من الصحة لجسمك.

هل الصوم صحي؟

نعم ، الصيام صحي في الواقع لجسمك وفي الواقع يمكن أن يكون له عدد من الفوائد الصحية إذا حافظت عليه بالطريقة الصحيحة، فيما يلي وفقا لموقع " onlymyhealth"، بعض الحقائق العلمية التي يجب أن تعرفها عن الصيام.

فوائد الصيام مبنية على العلم 1. يعزز السيطرة على نسبة السكر في الدم عن طريق الحد من مقاومة الأنسولين

هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الصيام يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم في الجسم، ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين تم ربطهم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

يمكن تحسين أعراض مرض السكري من النوع 2 بمساعدة الصيام المتقطع وتنظيم الزيادة في نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يكون الصيام المتقطع أو الصيام البديل فعالاً في الحد من تناول السعرات الحرارية وتقليل حساسية الجسم تجاهها لذلك، يمكن أن يساعد الصيام في نقل الجلوكوز في مجرى الدم بشكل أكثر كفاءة.

2. يساعد على محاربة الالتهابات

الالتهاب الحاد هو سبب العديد من الأمراض والالتهابات، إذا كان الصيام يساعد في تحسين حالة الالتهاب المزمن أو الحاد، فيمكن أن يكون مفيدًا في علاج العديد من المشكلات الخطيرة. يمكن أن تشمل-

التهاب المفصل الروماتويدي

أمراض القلب

الأمراض المزمنة

خطر الاصابة بالسرطان

انخفاض مستوى الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية

صحة القلب

3. تعزيز صحة القلب

يمكن أن تسبب أمراض القلب مضاعفات تهدد الحياة وهي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، يمثل حوالي 31.5 ٪ من الوفيات العالمية، وبالتالي فإن أي شيء يمكنه خفض هذا المعدل مفيد للغاية للصحة. يقلل الصيام من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تحسين ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول في الجسم، يمكن أن يساعد تبديل نظامك الغذائي وتنفيذ نوع من الصيام في تحسين حالتك الصحية العامة.

4. يعزز وظائف الدماغ

نعلم جميعًا أن الدماغ هو أحد أهم أجزاء الجسم للعمل بشكل جيد، كانت هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن الصيام يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك المعرفية. أظهر الأشخاص الذين يصومون على فترات منتظمة أو يتبعون روتين الصيام المتقطع تحسنًا في عيار الدماغ وبنية الدماغ. يمكن أن يساعد في تطوير الخلايا العصبية وتعزيز الصحة المعرفية، يمكن أن يساعدك أيضًا في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية.

5. يساعد في إنقاص الوزن

يمكن أن تعتمد معظم أنواع الصيام في الواقع على فقدان الوزن وتحسين وزن الجسم وفقًا لمؤشر كتلة الجسم، يمكن للصيام أن يحسن تناول السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في إذابة الدهون الزائدة في الجسم من خلال استخدامه في فترة الصيام، يساعد الصيام أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويحافظ على النواقل العصبية norepinephrine التي تؤدي إلى فقدان الوزن، صيام يوم كامل يمكن أن يقلل دهون الجسم بنسبة تصل إلى 9٪ ويقلل بشكل ملحوظ من دهون الجسم لأكثر من 12-24 أسبوعًا.

6. يزيد من إفراز هرمون النمو

هرمون النمو الموجود في نوع من البروتين يمثل جانبًا أساسيًا من الصحة مفيد في الواقع لتحسين التمثيل الغذائي، وفقًا للبحث، هذا هو الهرمون الرئيسي المسؤول عن وزن الجسم وقوة العضلات ويحسن التمثيل الغذائي، يساعد بشكل طبيعي في زيادة مستويات هرمون النمو في الجسم، كما يساعد في الصيام لمدة 24 ساعة بشكل كبير في زيادة معدل إنتاج هرمون النمو بمقدار 5 أضعاف.