دراسة.. قلّة النوم قد تكون سببًا لدهون البطن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 5:06 مساءً

اذا كنت لا تحصل على قسط وافٍ من النوم، فأنت قد تكون أكثر عرضة للدهون غير الصحية في منطقة البطن.

هذا ما توصلت اليه دراسة جديدة في هذا الشأن. اذ أجرى الباحثون الدراسة على ١٢ شخصا سليما في خلال بضعة أسابيع لمراقبة نوعية نومهم. والأشخاص المشاركون في الدراسة لا يعانون من سمنة، وتتراوح أعمارهم بين ١٩ و٣٩ سنة.

في الأيام الاربعة الأولى، كان مسموحا للجميع أن يناموا ٩ ساعات. امّا في الاسبوعين اللاحقين، فإنّ نصف المشاركين خفضت ساعات نومهم الى ٤ ساعات في الليلة، فيما سُمح للباقين أن يناموا ٩ ساعات. وكان بإمكان كل المشاركين ان يأكلوا ما يحلو لهم في خلال مدة الدراسة.

المشاركون الذين حصلوا على ساعات أقل من النوم، تناولوا ٣٠٠ سعرة حرارية اضافية مقارنة بأولئك الذين حصلوا على ٩ ساعات من النوم.

وقد وجد الباحثون ان المجموعة التي حُددت ساعات نومها، قد ارتفعت نسبة الدهون في نقطة محددة من البطن الى اجمالي ١١ بالمئة، وقد ارتبط ارتفاع نسبة الدهون في هذه المنطقة بأمراض القلب وأمراض أخرى مثل الألزهايمر، والسكتة الدماغية، والنوع الثاني من السكري.

“نتائجنا أظهرت أنّ انخفاض النوم ، حتى بين الاشخاص الشباب والأصحاء مرتبط بارتفاع استهلاك السعرات الحرارية، ارتفاع بسيط في الوزن، وارتفاع بارز في تراكم الدهون في البطن”. قال الباحثون الذي أعدوا هذه الدراسة.