حموضة المعدة.. تناولوا هذه المشروبات للحدّ من المشكلة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 4:58 مساءً

يواجه كثير من الناس مشكلة الحموضة في المعدة، لا سيما بعد تناول الطعام. والحموضة تسبب شعورا مزعجا في المعدة والمريء، ويلجأ البعض الى العلاج الطبي من خلال تناول بعض الأدوية.

وتعتبر الحموضة واحدة من أكثر المشاكل شيوعا بين الصائمين في رمضان، ويعود ذلك إلى تناول وجبات غير صحية في وجبة الإفطار، التي تشمل الأطعمة الدسمة، الحلويات، المشروبات الغازية، الأطعمة عالية الصوديوم وغيرها…

وتلعب بعض المشروبات دورا هاما في الحدّ من مشاكل حموضة المعدة ،وتساعد على التخلص من آلام وحرقة المعدة ومشاكل الحموضة بعد الإفطار.

الماء

يتضمّن الماء على درجة حموضة محايدة، لذا لن يؤدي إلى تفاقم ارتداد الحمض، بل سيساعد على الحدّ من ارتجاع المريء، ويحسّن من أداء المعدة، وبالتالي يحميكِ من مشاكل الحموضة وآلامها المزعجة. ولكن تناول الكثير من الماء بعد وجبة دسمة، ربما يتسبّب في زيادة نسبة الحموضة في المعدة.

شاي الزنجبيل

يهدئ الزنجبيل المعدة بشكل طبيعي ويمكن أن يساعد على تقليل إنتاج حمض المعدة الذي يتسبّب في الحموضة. وشاي الزنجبيل الخالي من الكافيين، مع إضافة القليل من العسل إليه لتحليته، سيكون خياراً ممتازاً في رمضان بعد الإفطار.

عصير الفواكه

المشروبات الحمضية مثل عصير البرتقال أو الليمون وعصير الأناناس والتفاح تعتبر حمضية للغاية وقد تزيد من مشاكل الحموضة، على عكس الأنواع الأخرى من العصائر الأقل حمضية، التي تحدّ من أعراض ارتجاع المريء مثل عصير الجزر، البطيخ، الكمثرى والبنجر (الشمندر).

حليب الوز

إذا كنت حسّاسا تجاه منتجات الألبان، فقد يكون الحليب النباتي هو الخيار الأفضل لعلاج الحموضة، حيث إن أي نوع من أنواع الحليب النباتي يمكن أن يفي بالغرض، ولكن يعتبر حليب اللوز هو الخيار الأفضل، كونه قلوياً، وبالتالي يحدّ من ارتجاع المريء، وتهدئة الأعراض بشكل أسرع.

شاي البابونج

شاي البابونج (الكاموميل) يشتهر بآثاره المهدّئة، ولهذا السبب يشربه كثيرون كمساعد على النوم، ويمكن أن تكون الطبيعة المهدّئة للبابونج ذات صلة كبيرة بالارتجاع الحمضي، حيث توجد صلة بين ارتداد الحمض والإجهاد، لهذا هو مثالي إذا كنت تعاني من مشاكل الحموضة بعد الإفطار وقلّة النوم في رمضان.

ماء جوز الهند

يمنحك ماء جوز الهند فوائد الماء العادي وأكثر، لأنه يمكنك الحصول على نكهة جوز الهند اللذيذة، وفوائد الماء العادي في الوقت نفسه. كما يحتوي ماء جوز الهند أيضاً على العديد من العناصر المفيدة، كالإلكتروليتات التي تمنح الجسم الرطوبة التي يحتاجها، وبالتالي تخفّف من مشاكل الحموضة.

الحليب البارد

الحليب البارد هو علاج لحموضة المعدة، واحتساؤه تدريجياً يمكن أن يخفف الألم الناتج عن القرحة الهضمية أيضاً.

عصير السبانخ والخيار

علاج فعّال لتنظيم درجات التوازن الحمضي في الاثني عشر والمعدة بشكل يحمي الأخيرة من القرحة، ويعمل على تسريع حركة الأمعاء، وتنظيف الجهاز الهضمي.