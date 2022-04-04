ما أضرار تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

تشكّل الحلويات الشرقية وأطباق التحلية عنصرا اساسيا على طاولة الإفطار في رمضان، وفيما يعمد الصائمون الى تناول الحلويات بعد الافطار، لا يدرك كثيرون الأضرار التي قد تسببها هذه الحلويات عند تناولها بعد الطعام مباشرة.

وسنستعرضُ في ما يلي أبرز أضرار تناول الحلويات:

أعلنت الدكتورة “نيني سيتالفاد” استشارية التغذية والسمنة، أنه ليس صحياً تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، أو بعد الوجبات بشكل عام؛ لأنَّ الوجبات تحتوي على الدقيق في مكوناتها، وبالتالي فهي تحتوي على جرعة السكر اليومية التي تحتاجها أجسامنا؛ لذلك فإن السكر الذي نتناوله عن طريق الحلويات يضيف المزيد إلى السكر إلى نظامنا الغذائي؛ مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

وأضافت “سيتالفاد” أنّ تناول أي شيء إضافي أو تناول الحلوى بعد الوجبات، سيزيد من مستوى السكر في الدم، فيما يؤدي الارتفاع المفاجئ في نسبة الجلوكوز في الدم إلى انخفاض المناعة، ويزيد أيضاً من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: السكري والسمنة وأمراض الكلى وأمراض القلب.

هل يمكن أن تكون الفواكه بديلًا عن الحلويات؟

تشكل الفواكه الصيفية والفواكه الجافة في الشتاء، مصدرا طبيعيا ممكنا للحصول على السكّر ، بينما أفضل وقت لتناولها يكون بين الوجبات وليس بعد الإفطار مباشرة؛

فهذا التوقيت سيمنحك طاقة فورية ويمنع أيضاً أي انخفاض في مستوى الجلوكوز في الدم، على عكس تناول الحلويات بعد الوجبات؛ فإنَّ هذا لن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر، وإذا كنت تشتهي الحلويات كثيراً؛ فإليك ما يجب عليك فعله لتجنّب آثارها السلبية:

– لا تتناول الحلويات بعد الوجبات، إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً متوازناً يحتوي على السكر والدهون والبروتينات والكربوهيدرات والكثير من الفواكه والخضروات الطازجة.

-قلل من الحلويات ببطء واستبدل بها الفواكه، وقد تكون الأيام القليلة الأولى صعبة؛ إذ قد تواجه الرغبة الشديدة في تناول الحلوى، ولكن مع مرور الوقت، سوف يتكيف جسمك مع تناول الفواكه والخيارات الصحية الأخرى بدلاً من الحلويات.

– بعد وجبة الإفطار، يمكنك تناول مزيج من بذور الشمر وبذور السمسم والكتان واللوز؛ للمساعدة في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.