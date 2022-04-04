الرشاد الأخضر.. كنوزٌ تغذوية لا حصرَ لها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 04:09 مساءً - لا يخفى على أحد أهمية إدخال النباتات والخضار ولا سيما الورقية منها في النظام الغذائي، لما لها من أهمية صحية عالية، اذ تحتوي على نسب عالية من الألياف الضرورية في عملية الهضم ووظائف أخرى، ومضادات الأكسدة التي تحارب أنواع السرطان المختلفة بالاضافة االى الفيتامينات والمعادن.

والرشاد الأخضر هو أحد هذه النباتات التي تُعتبر ذات قيمة غذائية العالية، فهو يحارب مرض السرطان، إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويحافظ أيضاً على صحة القلب والأوعية الدموية، يقوّي صحة العظام، بالإضافة إلى المحافظة على صحة الجلد والعينين، حسبما تؤكد الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج في حديثها لـ”سيدتي.نت”. وتتابع الدكتورة متحدثة بالتفصيل عن فوائد الرشاد الأخضر في الآتي:

تنظيم الدورة الشهرية

يساعد الرشاد الأخضر على تنظيم الدورة الشهرية، فهو يحتوي على مواد كيميائية نباتية تشبه مادة الإستروجين، لذا فإنَّ تناوله بانتظام يزيد من تنظيم الدورة الشهرية.

فوائد الرشاد الأخضر ومرض الربو

يقلّل الرشاد الأخضر من أعراض الربو، إذ يمكن استخدام أوراقه وسيقانه وبذوره في تحسين وظائف الرئتين لدى النساء اللواتي يعانين من الربو.

وللرشاد فوائد أخرى أبرزها:

– يقلّل من أعراض عسر الهضم. كما أن تناول الرشاد بانتظام يخفّف من أعراض الإمساك.

– يعالج التهابات الجهاز التنفسي، إذ يساهم الرشاد عند خلطه مع العسل في علاج الصداع، البرد، السعال، التهاب الحلق، وأيضاً في طرد البلغم.

– يعالج نقص الحديد، إذ يساعد استهلاكه بانتظام على زيادة مستوى الهيموغلوبين مع مرور الوقت، نظراً لمحتواه العالي من الحديد.

– يساهم في علاج الأمراض الجلدية، من خلال خلط نبات الرشاد مع الماء والعسل، ثم تشكيل عجينة سميكة، وتطبيقها على الجلد مباشرة، للتخلص من حروق الشمس، وجفاف الجلد، والشفاه المتشققة.

– يساعد الرشاد الأخضر وسيقانه وحبوبه على تعزيز الجهاز المناعي في الجسم.

– يساعد على إنتاج الحليب لدى المرضعة من خلال تحفيز الغدد الثديية.

– يساعد في الوقاية من مرض السرطان، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرّة من إتلاف خلايا الجسم، مما يمنع نمو الخلايا السرطانية.

– يحتوي نبات الرشاد الأخضر على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بصورة كبيرة ومنها الحديد، الكالسيوم، البروتين، فيتامين A ، فيتامين C ، فيتامين H، حمض الفوليك، الأحماض الدهنية والبيتا كاروتين.

– يقوّي الذاكرة نظراً لاحتوائه على الأحماض الدهنية، والأحماض اللينولية التي تساعد على تقوية الذاكرة.

– يعتبر من المواد المنبّهة، والفاتحة للشهية، إذا ما تمّ تناوله مع السلطات الخضراء.

– يعالج حالات التهابات الكلى، ويساعد في تفتيت حصى الكلى.

– يخلّص الجسم من الروائح الكريهة الناتجة عن بعض أنواع من البكتيريا الموجودة فيه.

– يساعد في علاج الإسهالات المزمنة، ويحسّن من وظائف الأمعاء.

– ينشّط الجسم بشكل عام، ويخفف الشعور بالإرهاق، والتعب العام.

– يخفض نسبة السكر في الدم، ويضبط مستويات ضغط الدم.

– يعتبر مصدراً جيداً للبروتين والحديد، اللذين يساعدان على علاج مشاكل تساقط الشعر.