شكرا لقرائتكم خبر عن الحر والصيام.. أهم نصائح للحفاظ على بشرتك فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات حرارة الطقس، وذلك مع الصيام، أي خلال شهر رمضان المبارك، ومع قلة تناول الماء والسوائل خلال النهار تتأثر البشرة بشكل ملحوظ، وتصاب بالجفاف الشديد.

ولذا ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح للحفاظ علي البشرة نضرة وصحية خلال الصيام، وارتفاع حرارة الطقس، للحصول علي بشرة نضرة ولحمايتها من الجفاف.

-أكثر من الأطعمة الغنية بالألياف:

للحفاظ علي البشرة، وجعلها نضرة وحمايتها من الجفاف، عليم تناول السلطة الخضراء والفواكه، فهي أطعمة غنية بالألياف، والماء، وتناولك لها يحمي بشرتك ويجعلها رطبة.

-أبتعد عن التوتر:

التوتر يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول وهذا الأمر يتسبب في شحوب البشرة ويقلل من نضارتها، ولذا يجب تقليل حدة الشعور بالتوتر والقلق، حتي تحظي بالنضارة والحيوية.

-رطب بشرتك:

يتم ترطيب البشرة عن طريق تناول كميات كبيرة من السوائل، وخاصة الماء، للحفاظ علي ترطيب الجسم، فالماء تساهم بشكل كبير في نضارة البشرة.

-النوم:

عدم أخذ القسط الكافي من النوم يعد من أبرز الأسباب المؤدية لبشرة شاحبة، وقد يتسبب في ظهور الهالات السوداء تحت العين، ولذا للحفاظ علي صحة البشرة عن طريق النوم يوميا 8 ساعات.