شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك صحي فى رمضان.. اكسر صيامك بالخشاف واحصل على فوائده الكثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخشاف، يعد من الأطعمة الأساسية علي الموائد في شهر رمضان، ويسعى الكثيرون لإعداده والسبب أنه يحتوي علي العديد من الفواكه المجففة، كالتين والبلح، والزبيب، والقراصيا، فجميع هذه الفواكه المجففة تساهم بشكل ملحوظ، في إمداد الجسم بقيمها الغذائية، كمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والكالسيوم، والحديد.

وجميع هذه العناصر الغذائية يحتاجها الشخص الصائم بعد صيام لعدة ساعات، ووفقا لما نشره موقع " organicfacts"، سنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناوله للخشافن ومنها:

-الخشاف، يقلل من الشعور بالعطش الشديد، لأنه غني بالألياف.

-يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها ويفقدها الجسم خلال فترة الصيام، لأن الفواكه المجففة غنية بالعديد من العناصر التي يفقدها خلال الصيام.

-يقلل من فرص الإصابة بالإمساك، لأنه غني بالألياف الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، وتقليل الشعور بالإنتفاخ، والشعور بالألم.

- الخشاف يعد من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والسبب ما يحتوية من عناصر غذائية مهمة وقوية، كمضادات الأكسدة، والحديد والعناصر الأخري.

-الخشاف، يعد قيمة غذائية رائعة لمرضي الأنيميا، لأن الفواكه المجففة تحتوي علي نسبة عالية من الحديد، ولذا تناوله يعد خيارا غذائي رائع لعلاج هذا الأمر.