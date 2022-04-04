حتى لا يتأثر طفلك بالصيام.. بعض النصائح المفيدة للأم المرضعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

يعد حليب الأم ليس فقط غذاء للطفل ولكن هو الوسيلة التي تزود جسم الطفل بالأجسام المضادة وتقوي المناعة ضد العديد من الأمراض، بالإضافة إلى الوقاية من زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي مقارنة بالأطفال الذين يعتمدون على الحليب الصناعي، وهذا يرجع إلى كمية البروتين الموجودة بحليب الأم والتي تكون أقل من الصناعي.

كما أن الحليب الطبيعي يمنح الطفل الشعور بالشبع وذلك لوجود هرمون “اللبنين” المسؤول عن الإحساس بالشبع، وأيضاً يعمل على تنظيم النوم عند الطفل ونموه بشكل طبيعي ومتوازن.

وهناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها الأم الصائم في مرحلة الرضاعة، لمنح طفلها كل ما يحتاجه خلال الـ 6 أشهر الأولى من أبرزها:

-تناول كميات كافية من السوائل بشكل يومي إذ يعتمد إنتاج الحليب بوفرة على وجود سوائل كافية بالجسم خاصة الماء لذا يجب الحرص على تناول من 2 لـ3 لتر مياه يومياً تجنباً للجفاف الذي ينتج عنه نقص في إنتاج اللبن.

– تناول منتجات الألبان يومياً بكميات كافية مع الحصول على البروتين الحيواني المتمثل في اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض والبقوليات.

– تناول الخضروات والفاكهة بشكل منتظم مقسمة على عدة وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور لتمنح الجسم الفيتامينات والألياف التي يحتاجها.

– تناول النشويات مثل الخبز والمكرونة والحبوب الكاملة مثل الشوفان والبليلة بكميات معقولة.

– هناك بعض المأكولات التي تساعد على إدرار الحليب مثل المكسرات التي يفضل تناولها بين الوجبات الرئيسية بكميات مناسبة، بالإضافة للبيض والبرتقال والشوفان، والخضروات الورقية مثل السبانخ.

-تجنب تناول التوابل الحارة مع الطعام والإكثار من الثوم لأنه قد يسبب انتفاخ للطفل أثناء الرضاعة.