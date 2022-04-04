في رمضان 2022.. تعرفي على فوائد الفستق الرائعة

بيروت - نادين محمد - لا تخلو مائدة رمضان من المكسرات التي إما نتناولها كوجبة خفيفة بعد الإفطار أو تضاف للحلويات العربية. صحيح أنه من الأفضل تناول المكسرات النيئة على ألا تزيد عن حفنة، لكن أياً كان الشكل الذي تفضلينه لتناول المكسرات، فهي مصدر رائع لتعزيز صحة البشرة والشعر.

أحد خيارات المكسرات هو الفستق الذي له قيم غذائية تنعكس على الصحة بشكل عام و البشرة والشعر بشكل خاص.

لماذا يعتبر الفستق صحيًا؟

الفستق هو مصدر للدهون الصحية التي تساهم في تعزيز صحة القلب، كما أنه يقوي مناعة الجسم ضد الجذور الحرة الداخلية والخارجية ، ويحسن الهضم ويحسن البشرة و الشعر.

1. يساعد في تخسيس الوزن

الفستق غني بالألياف التي تقلل الشهية، لذا هو واحد من أفضل خيارات الوجبات الخفيفة ، كما أن الدهون الصحية الموجودة في الفستق تحافظ على عدد السعرات الحرارية.

2. يخفض مستويات السكر في الدم

تشير الأبحاث إلى أن الفستق يساعد مرضى السكري من النوع 2، يعتبر الفستق فعالا جدا في تنظيم مستويات السكر في الدم لأنه مصدر غني بالفوسفور الذي يساعد على تكسير البروتينات وبالتالي يمكن أن تتحول إلى أحماض أمينية. تناول الفستق بانتظام يحافظ على مستويات السكر في الدم.



3. يحسن صحة الشعر

يساعد الفستق في تقوية الشعر ويجعله أكثر لمعانًا، هذا لأنه غني بالبيوتين. يساعد البيوتين بشكل أساسي في علاج تساقط الشعر ويغذي أيضًا الشعر الجاف عن طريق ترطيب الشعر وتعزيز نعومته. يمكنكِ إما تضمين الفستق في نظامك الغذائي كوجبة خفيفة أو حتى تجهيز ماسك للشعر باستخدام الفستق.

ماسكات الفستق ترطب الشعر من الداخل كما أنه يعالج الأطراف المتقصفة. يعتبر الفستق أيضًا مصدرًا غنيًا للأحماض الدهنية التي تعزز نمو الشعر.

4. يمنع علامات الشيخوخة المبكرة

الفستق يرطب ويغذي الجلد ويعزز مرونته لأنه مكسرات غنية بالأحماض الدهنية. كما أنه يحتوي على فيتامين e ، الذي يعمل كمضاد للشيخوخة ، مما يساعد البشرة على أن تبدو منتعشة ومتوهجة بشكل طبيعي. يمكنكِ الاعتماد على زيت الفستق بدلاً من تطبيق الماسكات.

5. يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية

يشكل تناول الفستق الحلبي حاجزًا طبيعيًا من الشمس ، يحميك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة فيتامين e في الفستق. يساعد ذلك في جعل البشرة ناعمة ونضرة ، وفي نفس الوقت تحارب الجذور الحرة التي تهاجم أغشية الخلايا. تساعد الحماية من الأشعة فوق البنفسجية أيضًا على منع الشيخوخة المبكرة .

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