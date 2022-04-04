شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإسراف فى تناول الماء يحميك من العطش خلال ساعات الصيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثيرون أن الإسراف في تناول الماء وخاصة بعد تناولهم لوجبة السحور يعد من الأمور الجيدة التي تحميهم من الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام، ولكن هذا الأمر يعد غير صحي وغير مفيد.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل وقت لتناول الماء، وفقا لما جاء في موقع " Nutrition".

أوضح التقرير، أن الجسم لكي يستفيد من تناول الماء خلال شهرر رمضان يجب تقسيم كميات الماء في الفترة ما بين الإفطار للسحور، وعادة تناول كميات كبير من الماء أثناء السحور تعد من العادات المتبعة خلال شهر ررمضان الخاطئة، لأنها تؤدي إلي الإصابة بعسر الهضم، والانتفاخ.

وأشار التقرير، أن تناول كميات كبيرة من الماء بعد تناول وجبتي الإفطار أو السحور تعرض الجسم لعدم قدرته علي امتصاص العناصرالغذائية المتوفرة في الطعام، وأيضا يتسبب في الإصابة بالإمساك، ولا يحميك من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.

وعن الكمية الصحية لتناول الماء خلال شهر رمضان، أكد التقرير أن تناول من 2 لتر إلي 3 لتر هي الكمية الموصي بتناولها في الفترة بين الإفطار إلي السحور، وفي حالة صيان الحامل أو المرضعة عليها تناول 3 لتر من الماء يوميا لأن جسمها يحتاج إلي كميات أكثر.