شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى السكر فى رمضان.. متى يجب عليك الإفطار فورا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الاتحاد الفيدرالي للسكر بعض نصائح لرمضان صحي مع مرضى السكري، حيث إن هناك مجموعات من الناس قد يمرضون بسبب الصيام، بناءً على النصائح الطبية والدينية، يوصى بزيارة طبيبك قبل 6-8 أسابيع من شهر رمضان لفهم المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء الصيام.

أهم هذه النصائح التي يقدمها الاتحاد الفيدرالي للسكر: 1.افحص جلوكوز الدم بانتظام..

مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم وحقن الإنسولين لا تفسد الصيام وهي مهمة، إنها نافذتك لمعرفة مستويات الجلوكوز في الدم وإدارة مرض السكري لديك، قد تؤثر التغييرات في عادات الأكل خلال شهر رمضان على نسبة الجلوكوز في الدم، وبالتالي من المهم فحص مستويات الجلوكوز في الدم بانتظام.

يجب على الأشخاص المعرضين لخطر كبير "حتى لو لم يكونوا صائمين" فحص مستويات السكر في الدم 3-4 مرات في اليوم.

يجب على الأشخاص المعرضين لمخاطر معتدلة أو منخفضة فحص مستويات الجلوكوز في الدم 1-2 مرات في اليوم

2.تعديلات الدواء أثناء الصيام..

تحدث إلى طبيبك حول التعديلات المطلوبة للجرعة أو التوقيت أو نوع الدواء لتقليل مخاطر انخفاض نسبة السكر في الدم، من المهم أن تعرف أن قياس نسبة الجلوكوز في الدم وحقن الأنسولين لن يفطر.

متى يجب عليك الإفطار فورا؟

يجب على مرضى السكر أن يفطروا إذا وصل مستوى جلوكوز الدم أقل من 70 مجم ديسيلتر، أعد التحقق في غضون ساعة واحدة إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم في النطاق 70-90 مجم ديسيلتر، وإذا كان جلوكوز الدم أعلى من 300 ملجم / ديسيلتر، تظهر أعراض نقص السكر في الدم، أو ارتفاع السكر في الدم، الجفاف أو المرض الحاد.

ممارسة الرياضة في رمضان..

مارس تمارين خفيفة إلى معتدلة بانتظام، لا ينصح بممارسة التمارين الرياضية القاسية أثناء الصيام بسبب زيادة خطر الإصابة بانخفاض جلوكوز الدم و أو الجفاف، يجب اعتبار المجهود البدني المتضمن في صلاة التراويح، مثل الركوع والقيام، جزءًا من أنشطة التمارين اليومية.

نصائح غذائية لمرضى السكري أثناء الصيام..

قسّم السعرات الحرارية اليومية بين السحور ووجبة الإفطار، بالإضافة إلى 1-2 وجبة خفيفة إذا لزم الأمر..

الكربوهيدرات..

تأكد من أن الوجبات متوازنة:

45-50 % من الكربوهيدرات

20-30 % بروتين

35 %دهون

فواكه وخضروات في رمضان..

تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والسلطات في رمضان

الدهون المشبعة..

قلل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة "السمن والسمبوسة"، ويتم استخدم كميات قليلة من الزيت عند الطهي.

مشروبات رمضان..

حافظ على رطوبتك في الوجبتين الرئيسيتين أو بينهما عن طريق شرب الماء أو غيره من المشروبات غير المحلاة، تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين والمحلاة والحلويات السكرية

الخبز في رمضان..

اعتمد على خبز الحبوب الكاملة، او الخبز الأسمر، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف التي تطلق الطاقة ببطء قبل وبعد الصيام، مثل الفاصوليا، والأرز.

الصيام وعدوى كورونا ..

تظهر البيانات الوبائية المتاحة حاليًا أن الأشخاص الذين يصومون لا يبلغون عن معدلات أعلى من العدوى أو دخول المستشفى، لذلك لا يوجد دليل على أن الصيام يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المناعة وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ومضاعفاته، مثل الفشل الكلوي أو مشاكل القدم، هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لذلك من المهم أن يتبعوا النصائح الطبية وأن لا يصوموا لتجنب زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا.