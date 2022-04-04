شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلويات أو الخشاف .. اعرف فوائد المكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكسرات من الأساسيات فى رمضان سواء في تحضير الخشاف أو استخدامها في الحلويات أو تناولها بين الوجبات، فضلاً عن مذاقها الممتاز إلا أن للمكسرات فوائد عديدة للجسم وحسب ما ذكره موقع healthline، فإن فوائد المكسرات عديدة ونتعرف عليها فى السطور التالية.

- تحتوى المكسرات علي دهون صحية تعمل على تعزيز الصحة، كما تحتوى علي فيتامينات تساعد علي تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات.

-تناول المكسرات يحافظ علي صحة القلب والشرايين، لذلك ينصح مرضى القلب والضغط بتناول المكسرات في وجباتهم الغذائية.

-تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الدماغ والوقاية من امراض الجهاز العصبى .

- قد يساعد تناول المكسرات علي تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الخصائص والمعادن المقاومة للاورام السرطانية.

- تناول المكسرات يحافظ على نضارة البشرة وتعزيز صحة الشعر وحمايته من التلف والتساقط.

-تحتوى المكسرات على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة والحيوية، كما انها تحارب الاكتئاب والقلق وتعزز المزاج العام.