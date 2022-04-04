شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أول لقاح لكورونا بالبخاخ فى العالم يؤخذ بالأنف بدلا من الحقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة تاس الروسية، عن أن وزارة الصحة، قامت بتسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم من خلال بخاخ الأنف في روسيا.

وجاء في البيان: "سجلت وزارة الصحة الروسية لقاح لفيروس كورونا على شكل رذاذ بالأنف (Sputnik V) الذي طوره معهد أبحاث جماليا Gamaleya لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة".

ووفقا لما ذكرته وزارة الصحة، فإن اللقاح يتكون من مكونين على أساس النوع 16 والنوع 5 من ناقلات الفيروسات الغدية، موضحة أنه سيتم إعطاء الجرعتين بفاصل 3 أسابيع.

وأضاف البيان، أن هذا النوع من التطعيم يخلق مناعة بالأنف ضد فيروس كورونا داخل الجهاز التنفسي، موضحا أن استخدام رذاذ الأنف يؤدي إلى استجابة مناعية وذلك من خلال زيادة عيار الأجسام المضادة IgA في الدم وإفرازات الأنف وتعيير الأجسام المضادة IgG المعادلة للفيروسات في الدم، والاستجابة المناعية الخلوية للعدوى التي يسببها فيروس كورونا، مؤكدا، إن اللقاح سيكون مخصصًا لتحصين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، إن استخدام لقاح فيروس كورونا الذي يتم رشه بالأنف سيتم تضمينه في التوصيات الخاصة بالجرعات التعزيزية.

وعلى صعيد آخر كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أنها قررت وقف توريد لقاح "كوفاكسين" الهندى للدول المختلفة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال وكالات الأمم المتحدة، للسماح لشركة "بهارات بيونتك" المصنعة للقاح بتحديث المنشآت الخاصة بها وحل المشكلات التي وجدتها المنظمة خلال عملية الفحص الأخيرة التي أجرتها على الشركة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية - في بيان - أنها طالبت الدول التي حصلت على لقاح كورونا باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة ولكنها لم تحدد طبيعة هذه الإجراءات.

وقالت المنظمة إن اللقاح فعال وليس هناك أي مخاوف تتعلق بسلامة استخدامه، ولكن قرار وقف توريد اللقاح يأتي نتيجة لعملية فحص أجرتها المنظمة فى الفترة من 14 الى 22 مارس الماضي، مضيفة أن الشركة المصنعة للقاح أشارت إلى التزامها بوقف عمليات الإنتاج للقاح "كوفاكسين" بغرض التصدير، هذا، ولم تعلق شركة "بهارات بيونتك" على القرار بعد أو توضح الأسباب وراء ذلك.