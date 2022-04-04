من هم الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

تعتير امراض القلب من الأكثر وحشية في العالم، وتشير الإحصاءات إلى أن هذه المجموعة من الحالات تودي بحياة أكبر عدد ممكن من الأرواح على مستوى العالم، وفي أمراض القلب تكون السكتة القلبية هي الأكثر شيوعاً، وعلى مر السنين ارتفعت حالات السكتة القلبية، وهي حالة يتوقف فيها القلب عن النبض، بشكل كبير وهذا أيضاً بين الشباب.

وفي الآونة الأخيرة أصبح العديد من الأشخاص بمن فيهم الشباب، أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، وهو أمر مقلق للغاية في حين أن الكثيرين يقللون فقط من المخاطر من خلال تغييرات معينة في نمط الحياة، إلا أن هناك بعض الحالات الصحية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وذلك حسب ما ذكره موقع “timesofindia”.

_ ارتفاع ضغط الدم:

غالباً ما يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم “القاتل الصامت” لأنه لا يظهر عليه أي أعراض، وهو حالة تحدث عندما تكون قوة الدم على جدران الشرايين والأوعية الدموية الأخرى عالية جداً، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى القلب، وهذا بدوره يجبر القلب على العمل بجدية أكبر لضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم، مما يؤدي إلى زيادة سماكة البطين الأيسر، مما قد يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة القلبية.

_ المستويات غير الصحية من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة “الضار”:

يوجد نوعان من الكوليسترول في الدم: كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة “البروتين الدهني منخفض الكثافة” وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة “البروتين الدهني عالي الكثافة”، يتسبب كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضاً باسم الكوليسترول “الضار”، في تراكم الترسبات في الشرايين، مما يشكل خطورة على القلب.

ويمكن أن تؤدي زيادة الكوليسترول السيئ في الشرايين إلى تضييق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى القلب والدماغ والكلى وأجزاء أخرى من الجسم، من ناحية أخرى يساعد الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول “الجيد” على الوقاية من أمراض القلب المختلفة.

_ السمنة:

زيادة الوزن هي حالة أخرى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، وفقاً، لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، “ترتبط السمنة بارتفاع مستويات الكوليسترول” الضار “والدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول” الجيدة “.

ويمكن أن تؤدي السمنة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري وكذلك أمراض القلب، “يشير هذا إلى أن السمنة يمكن أن تكون سبباً للعديد من الأمراض الصحية المزمنة، ولهذا السبب يجب على المرء الحفاظ على وزن صحي.

_ ارتفاع نسبة السكر في الدم أو مرض السكري:

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الشرايين وتقلصها وتضييقها على المدى الطويل، يحدث هذا لأن مرض السكري يسبب تراكم السكر في الدم، لأن جسمك لا يستطيع استخدام كل السكر الموجود، ومن ثم يسد ويتلف الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب وإليه.