في يوم الفيتامين C هذه أفضل أحزمته للتنحيف 

بيروت - نادين محمد - الرابع من نيسان ابريل هو يوم الفيتامين C العالمي. قلة من الناس يعرفون ذلك. لكن الجميع يعلمون ان هذا الفيتامين يحتوي على الكثير من الخصائص الصحية المهمة. ومن ابرزها قدرته على تخليص الجسم من السموم وعلى تعزيز نشاط جهاز المناعة. كذلك يمكن الاستفادة منه من اجل صنع خلطة منزلية تساعد على التخسيس وعلى ازالة الدهون التي تتجمع في منطقة البطن والخاصرتين تحديداً. لكن قبل هذا من المهم تعلم كيفية تحضير بودرة الفيتامين C في المنزل.



في يوم الفيتامين C يتذكر الجميع الفوائد الكثيرة التي ينطوي عليها استخدامه. فهو علاج مهم للانفلونزا لأنه يعمل على تعزيز الجهاز المناعي. ويحتوي على حمض الاسكوربيك الضروري لتحفيز عملية الايض واعادة ترميم الانسجة. كما انه غني بمضادات الاكسدة الفعالة التي تتيح للجسم محاربة الشوارد الحرة الضارة المسببة لشيخوخة الخلايا. لذا من الضروري ان يتم تزويد الجسم بما لا يقل عن 10 ملغ منه يومياً. ويشار الى انه من الممكن تحضير بودرة هذا الفيتامين في المنزل.

المكونات

قشور عدد من ثمار الحمضيات

الطريقة

1 يجب تقطيع القشور وتوزيعها على اطباق لتجفيفها بشكل تام.

2 يتم طحن القشور بعد ان تصبح مقرمشة لتتحول الى بودرة.

3 نحفظ البودرة في عبوة خاصة لمنع الرطوبة. ويمكن اضافتها الى مختلف الوصفات مثل السلطات واللحوم.

حزام بودرة الفيتامين C والموز لنسف الكرش



من الممكن اذاً في يوم الفيتامين C تعلم طرق استخدامه الاكثر فائدة. ولهذه الغاية يجب الاطلاع على كيفية تحضير حزام لنسف الكرش يحتوي عليه وعلى مكونات اخرى مفيدة جداً.

المكونات

نصف ثمرة موز متوسطة النضوج

ملعقة صغيرة من العسل الدافئ

ملعقة وسط من بودرة الكاكاو التي لا تحتوي على السكر المضاف

ملعقة صغيرة من بودرة الفيتامين C

الطريقة

1 يتم طحن ثمرة الموز جيداً الى ان تتحول الى كريم ناعم.

2 يضاف اليها بشكل تدريجي مع الخلط العسل الدافئ وبودرة الكاكاو وبودرة الفيتامين C. تخلط المكونات جيداً الى ان تتحول الى مزيج منسجم تماماً وخال من التكتلات.

3 يطبق المزيج على كل مساحة المنطقة التي يراد تذويب الدهون فيها. وفي هذه الحالة نقصد البطن ومنطقة الخاصرتين.

4 تغلف هذه المنطقة بقطعة من النايلون اللاصق المخصص لحفظ الطعام. تترك لمدة 30 دقيقة الى ساعة واحدة. وبعد هذا تتم ازالة الحزام وغسل المنطقة بالماء الفاتر. ومن اجل الحصول على افضل نتيجة يجب الا يقتصر تطبيق الوصفة على يوم الفيتامين C، بل من المهم تكرار ذلك مرة كل 10 ايام. والافضل بالتزامن مع ذلك الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



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