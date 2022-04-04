اخسري 4 كيلوغرامات في أسبوع مع رجيم الشوربات الرمضانية 

بيروت - نادين محمد - تحرم الكثيرات أنفسهنّ من تناول الشوربة للمحافظة على رشاقتهنّ، بسبب إحتواء معظمها على نسب عالية من الكربوهيدرات والدهون، في حين أنّ بعض اصناف الشوربة الأخرى تلعب في المقابل الدور المعاكس تماماً وتساعدكِ في تخسيس الوزن بشكل سريع. في الآتي، تُقدم لك "الجميلة"، رجيم الشوربة الرمضاني لمساعدتك على تخسيس الوزن وعلى إنقاص ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات في 7 أيام فقط.

رجيم الشوربة الرمضاني لخسارة 4 كيلوغرامات في أسبوع

لابد من الاستفادة من رجيم الشوربات الرمضانية، كعامل مساعد ضمن الوجبات المحددة لانقاص الوزن، إلى جانب ذلك لابد من توظيف مكونات الشوربة الحارقة للدهون بالشكل المناسب دون الإفراط والمبالغة في تناولها.

اليوم الأول في الرجيم

خلال اليوم الأول من الرجيم يمكنك تناول طبق من شوربة الخضار الحارقة للدهون والمتداولة حول العالم، فلا تتردّدي في تجربتها، مع قطعة كبيرة من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون، وملعقتا طعام من الأرز الأسمر المطهو على البخار.

اليوم الثاني في الرجيم

يمكنك تناول كل الخضروات التي ترغبين فيها سواءً كانت طازجة أو مطهوة بإستثناء الفول المجفف والبازلاء والذرة الحلوة، مع قطعة من لحم الستيك المشوي من دون دهون، وكوب من شوربة البروكلي من دون دسم، والتي تحتوي على العناصر والمركبات الفعالة، لانقاص الوزن وحرق الدهون بالشكل الطبيعي.

اليوم الثالث في الرجيم

قطعة متوسطة الحجم من اللازانيا، وحبة بطاطا مسلوقة صغيرة الحجم من دون ملح. مع كوب من شوربة العدس الغنيّة بالبروتين، وهذا ما يساعد على بناء كتلة العضلات في الجسم، وبالتالي تعزيز عمل التمثيل الغذائي وحرق الدهون في الجسم.

اليوم الرابع في الرجيم

طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، وقطعة كبيرة من فيليه السمك المشوي، مع طبق متوسط الحجم من شوربة العدس الاحمر، التي تشتمل على مجموعة من الفيتامينات، والمعادن الحيوية التي يحتاجها الجسم، كي يقوم بالوظائف الحيوية بالشكل الأفضل.

اليوم الخامس في الرجيم

تناولي طبق صغير من المعكرونة المطهوة من دون لحم مع صلصة خفيفة، وقطعة من اللحم المشوي او الستيك من دون دهون، وإذا كنتِ لا تحبين اللحم البقري، فيمكنك تناول الدجاج المسلوق بدون جلد بدلاً عنه أو سمك مشوي، مع طبق سلطة مشكلة، وكوب من شوربة الكرفس التي تحتوى على نسبة عالية من الألياف والمعادن والفيتامينات التي تساهم في إنقاص الوزن.

اليوم السادس في الرجيم

في اليوم السادس يمكنك تناول طبق من شوربة الملفوف الخالية من الدسم، والغنية بالمكونات الفعالة لحماية وتحفيز الجسم على التخلص من الدهون الضارة، مع ملعقتا طعام من الأرز الأسمر المطهو على البخار، وطبق تبولة، مع حبة بطاطا مسلوقة او مشوية متوسطة الحجم من دون ملح.

اليوم السابع في الرجيم

في اليوم السابع يمكنك تناول طبق معكرونة مع القليل من اللحم المفروم وصلصة خفيفة خالية من الدسم، مع طبق متوسط الحجم من الخضار المشكلة الخفيفة، وطبق متوسط الحجم من شوربة الملفوف التي تتميز بسعراتها الحراريّة القليلة وبتركيبتها الغذائيّة الغنيّة والمفيدة، ما يجعل منها طريقة سهلة وصحيّة لخسارة الوزن بسرعة.

أبرز النصائح المفيدة مع رجيم الشوربات الرمضاني

من المهم الى جانب تطبيق رجيم الشوربة الرمضاني لمدة اسبوع، الحرص على الالتزام ببعض النصائح الآتية:

من الممكن تطبيق برنامج رجيم الشوربة الرمضاني خلال مدة لا تزيد على 7 ايام.

الحرص على اعتماد نظام غذائي صحي خلال وجبتي الافطار والسحور.

يمكنك استخدام هذا الرجيم مرة واحدة كل شهر، مع تناول طعاماً صحياً في الفترة المتبقية من الشهر.

يمكنك شرب القهوة بدون إضافات والشاي بدون تحلية، أو عصير التوت البري أو أي عصائر تفضلينها أو الماء.

يمكنك استخدام العسل للتحلية كبديل صحي للسكر الصناعي والمحليات الأخرى.

الحرص على شرب كمية كافية من الماء في الفترة التي تفصل موعد الإفطار عن موعد السحور.

بدء طعام الافطار بشرب كوب من الماء او بتناول 3 حبات تمر مع كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

تناولي اولاً السلطة او الشوربة الخالية من الدسم، وانتظري 20 دقيقة قبل ان يتم تناول الطبق الأساسي.

يُفضل تناول حبة فاكهة أو تمر أو كوب صغير من الزبادي قبل بدء وجبة السحور.

من الضروري تناول المأكولات المصنوعة من الحبوب الكاملة لأنها تعزز الشعور بالشبع في الفترة الفاصلة بين الوجبتين.

تناول البيض المسلوق بكمية معتدلة مع القليل من زيت الزيتون من دون ملح.

الحرص على تناول كمية معتدلة من الخبز والأرز والمعكرونة أو إستبدالها بالبطاطا المسلوقة من دون ملح.

يجب الحرص على القيام بالنشاطات البدنية من دون المبالغة في بذل الجهود من اجل عدم خسارة رطوبة الجسم وفقدان الطاقة.

أكثري من شرب الماء بكميات كبيرة، لتحفيز مكونات الشوربة الحارقة على أداء وظائفها بالشكل السليم لحرق دهون الجسم.

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