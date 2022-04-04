شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على معدتك فى رمضان.. نظام غذائي من الفطر والخضروات التي يمكنك تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل فكرت يومًا في سبب أهمية التركيز على صحة أمعائك؟ يوجد حوالي 40 تريليون بكتيريا موجودة في جسم الإنسان، معظم هذه البكتيريا موجودة في الأمعاء.

الأمعاء السليمة هي مخزن للصحة الجيدة والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز نظام المناعة وصحة الدماغ وعادات النوم الصحية، وتمنع العوامل المسببة للسرطان من إيجاد مساحة في الجسم ويساعد أيضًا في إدارة الجهاز الهضمي.

أمعاء صحية

وخلال شهر رمضان قد يتبع البعض عادات خاطئة عند الإفطار والتي قد تتسبب في مشاكل في الجهاز الهضمى، يمكن أن تساعدك عادات الغذاء ونمط الحياة السليمة في الاعتناء بصحة أمعائك، هنا نشارك وفقا لموقع " healthline" خضروات يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي من أجل الحصول على أمعاء صحية .

الفطر

في دراسة حديثة ، وجد الباحثون أن فطر المحار المجفف بالشمس، والمتوفر بسهولة في السوق ، يمتلك تركيبة غذائية فريدة غنية بالعناصر الغذائية المتعددة مثل الألياف الغذائية وفيتامين د، كما يعتبر الفطر مكملًا مثاليًا يساعد في تحسين صحة القناة الهضمية.

البروكلي

يعتبر البروكلي مصدرًا رائعًا للفيتامينات، وهو نوع من الخضروات التي يمكنك العثور عليها بسهولة في جميع الأسواق تقريبًا، هذه الخضار غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، وهذان المغذيان مهمان لوظيفة الأمعاء الصحية وصحة الجهاز الهضمي.

السبانخ

السبانخ هي واحدة من الخضار الورقية الخضراء الأساسية، وتعتبر السبانخ مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، بالإضافة إلى العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين أ، وفقًا للخبراء، تحتوي السبانخ أيضًا على نوع معين من السكر الذي يساعد في تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية.