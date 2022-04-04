شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البرتقال للشعر وكيفية استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البرتقال فاكهة غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، إذا كنت تبحث عن المزيد من فيتامين سي ، فتناول 2-3 برتقال يوميًا لزيادة المستويات على الفور، كما أن البرتقال أيضًا مكون رائع للعناية بالبشرة حيث يستخدم قشر البرتقال على نطاق واسع في صنع أقنعة الوجه في المنزل، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد استخدام البرتقال للشعر، نظرًا لأن البرتقال يحتوي على فيتامين سي بكثرة ، فإنه يجعله رائعًا للتحكم في درجة حموضة فروة الرأس والالتهابات ومشاكل الشعر الأخرى.

كيفية استخدام البرتقال للشعر

فيما يلي 3 طرق يمكنك من خلالها استخدام البرتقال لشعرك، وفقا لموقع " onlymyhealth"

زيت البرتقال

زيت البرتقال رائع للشعر الباهت والمتقصف والضعيف، يعمل كمرطب لتغذية فروة الرأس بعمق وتعزيز إصلاح الشعر، يساعد فيتامين سي في تجديد الخلايا لتعزيز نمو الشعر، إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام زيت البرتقال للشعر، فقم ببساطة بتدليكه في فروة الرأس تمامًا مثل تدليك أي زيت آخر.

خذِ حبتين من البرتقال وابشريهما لفصل القشور الليفية .

طحن هذه القشور المبشورة لصنع مسحوق .

خذِ نصف كمية عصير البرتقال مقارنة بمسحوق قشر البرتقال .

أضيفي جزءًا من زيت جوز الهند أو أي زيت آخر من اختيارك لوضعه في شعرك .

امزجِ كل هذه المكونات الثلاثة جيدًا واحتفظِ بها في ضوء الشمس لمدة 2-3 أيام .

عندما يصبح قوامه يشبه الزيت، فهذا يعني أنه جاهز للاستخدام .

ماسك البرتقال للشعر

يهدف قناع الشعر إلى تغذية البصيلات والمساعدة في تجديد الخلايا لتنمو شعر أكثر صحة يجعل شعرك ناعمًا ولامعًا ومع ذلك ، من الصعب عمل ماسك للشعر بالبرتقال بمفرده، لذا نضيف له التفاح، ويمكنك أيضًا إضافة الموز أو الأفوكادو أو حتى البيض لنتائج أفضل.

خذِ حبة برتقالة ونصف تفاحة متوسطة الحجم .

اصنعي هريسًا سميكًا من هذه المكونات وانقليها إلى وعاء .

إذا لزم الأمر ، أضيفي القليل من مسحوق قشر البرتقال لتكثيف القوام .

ضعي هذا القناع على شعرك وفروة رأسك .

اتركيه لمدة 30-45 دقيقة أو حتى يجف .

اغسلي شعرك بشامبو عشبي معتدل وماء فاتر .

كيفية استخدام البرتقال والتفاح للشعربلسم برتقال للشعر

إذا كان شعرك جافًا جدًا وبلا حياة ، فعليك استخدام مكيف برتقالي لترطيب الشعر وإصلاحه للحصول على مظهر محسن. إليك كيفية صنعه:

خذ ملعقة كبيرة من عصير البرتقال الطازج وأضف إليها جل الصبار .

اخلطيهم جيدًا لتشكيل هلام سميك .

ضعي هذا على شعرك قبل الشامبو .

استخدمي الآن شامبوًا عشبيًا معتدلًا لغسل المنتج الزائد .

كيفية استخدام البرتقال للشعر فوائد البرتقال للشعر

فيما يلي بعض الأسباب الملحوظة التي تجعلك تضيف اللون البرتقالي إلى روتين العناية بشعرك.

يعالج مشاكل قشرة الرأس - إذا كنت تعاني من قشرة الرأس أو فروة الرأس المتقشرة والحكة ، فإن اللون البرتقالي مفيد جدًا لك. يمكن أن يؤدي استخدام البرتقال إلى تقليل قشرة الرأس بمرور الوقت بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

يعزز نمو الشعر - السبب الرئيسي الثاني هو أن البرتقال يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تصعيد نمو الشعر عن طريق تقليل تساقط الشعر. يعتبر البرتقال أيضًا مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم والألياف وبيتا كاروتين والفلافونويد ومضادات الأكسدة ، مما يجعل الشعر أطول وأكثر سمكًا وملمسًا.

يمكنك الحصول على شعر قوي ولامع باستخدام اللون البرتقالي فقط ضعي في اعتبارك أنه أثناء وضع الزيت ، تأكدي من وصوله إلى جذور الشعر، اتركيه لبضع ساعات ثم اغسليه بالشامبو بهذه الطريقة ستحصلين على شعر ناعم ولامع.