شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التوحد عند البالغين.. وكيف يؤثر عليهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوحد هو اضطراب وراثي أثر على الآلاف من الناس، وهى حالة حرجة حيث يتم إعاقة نمو الشخص وتأخر النمو، عادة ما نعرفه عن التوحد هو أنه يحدث عند الأطفال ، ولكن الحقيقة هي أن البالغين يتأثرون أيضًا بسبب مجموعة واسعة من مشاكل الاتصال والسلوك، وعلى الرغم من أن التوحد يظل كما هو عند الأطفال والبالغين، إلا أن هناك اختلافًا طفيفًا في الأعراض، أيضًا ، إذا كان هناك تأخر في التوحد ، فقد يختلف السبب أيضًا في بعض الحالات، فيما يلي وفقا لموقع " onlymyhealth" فأن بعض الجوانب والآثار الحيوية للتوحد عند البالغين والتي يجب أن تعرفها.

علامات وأعراض التوحد عند البالغين

فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي تحتاج إلى ملاحظتها:

يتغير الاختلاف في الطريقة التي ينظر بها المصابون بالتوحد إلى ما يحيط بهم .

يحتفظ البالغون المصابون بالتوحد بسلوك صارم ومتكرر للغاية فيما بينهم ، كما تتغير الأنماط والطقوس وتتداخل مع التفاعل الاجتماعي .

هناك صعوبة في التحكم في الحركة ويمكن أن تتراوح من المهارات الحركية الدقيقة إلى حجم الكلام

السلوك المفاجئ وغير الطبيعي مع الأشخاص من حولهم ، وعدم التواصل الاجتماعي كثيرًا ، ولديهم مشكلة في الوصول إلى الأشخاص للحصول على المساعدة

في بعض الحالات ، يصبح البالغون المصابون بالتوحد ، وخاصة كبار السن ، هادئين جدًا ونتيجة لذلك يصبح عليهم فهم المشكلات التي يمرون بها .

تأثير التوحد عند البالغين

عادة ما يشعر المصابون بالتوحد ، وخاصة البالغين ، بأنهم خارج المكان بسبب المشاكل التي يواجهونها في الروتين العام، يعاني البالغون المصابون بالتوحد من مشاكل في التصرف بطريقة مماثلة، فقد ينزعجون بسهولة ، ويجدون أنفسهم في وضع غريب ويمكن أن يواجهوا مشاكل في العمل بنفس الصفة مثل الآخرين من حولهم.

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مشكلة في التواصل الاجتماعي

صعوبة في المشاركة النشطة في المحادثة

تواجه مشكلة في قراءة لغة الجسد وتعبيرات الوجه

لديهم أنماط تحدث مسطحة ورتيبة وروبوتية لا تتواصل عندما تشعر

ابتكار كلماتهم التخريبية ونبرة التواصل التي يصعب على الآخرين فهمها .

عدم إجراء اتصال بالعين مع الشخص الذي يتحدثون معه

مجرد الحديث عن بعض المواضيع المفضلة لديهم .

يصبح بناء صداقات وثيقة والحفاظ عليها تحديًا .

التحديات التي يواجهها البالغون المصابون بالتوحد1. التحدي في التواصل الاجتماعيفيما يلي بعض مشكلات التواصل التي يواجهها معظم الأشخاص2. التحديات العاطفية والسلوكية

قد تواجه أيضًا تحديات عاطفية وسلوكية كونك بالغًا مصابًا بالتوحد، فيما يلي بعض التحديات التي يواجهونها-