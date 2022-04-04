شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد صحية للزبادي على وجبة السحور.. منها يشعرك بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد الزبادي لا حصر لها، فهو وجبة تساعد في تحسين الهضم ويزيد معدل الشبع والامتلاء، بحسب الدراسات والأبحاث، والزبادى من الأطعمة الأساسية في وجبة السحور، لذا في هذا التقرير نتعرف على فوائد الزبادى الصحية، بحسب موقع " luxofood".

فوائد صحية للزبادي على وجبة السحور1. يحسن الهضم

الزبادي غني بالبكيتريا المفيدة والبروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في حالات الجهاز الهضمي، بما في ذلك عدم تحمل اللاكتوز والإمساك والإسهال وسرطان القولون وأمراض الأمعاء الالتهابية.

وثبت أن بعض أنواع البروبيوتيك الموجودة في الزبادي ، مثل Bifidobacteria و Lactobacillus ، تقلل من الأعراض المزعجة لمشاكل الهضم.

2. تقوية جهاز المناعة

اكتشف باحثون في جامعة فيينا أن تناول الزبادي قد يكون من أفضل الطرق للوقاية من الزكام ووجدت الدراسة أن النساء اللائي يستهلكن الزبادي يوميًا لديهن خلايا أقوى وأكثر نشاطًا لمكافحة العدوى مما كانت عليه قبل أن يبدأن في تناول الزبادي.

في بحث آخر على كبار السن ، وجد الباحثون أن مدة جميع الأمراض كانت أقل بشكل ملحوظ في المجموعة التي استهلكت بروبيوتيكًا معينًا موجودًا في الزبادى، يمكن أن تعزى الأسباب إلى المحتوى المعدني مثل المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك ، وكذلك أنواع الزبادي المدعمة بالفيتامينات.

3. تحسين صحة العظام

تلعب التغذية مثل الكالسيوم وفيتامين د دورًا رئيسيًا في الوقاية من هشاشة العظام والمشاكل الأخرى ذات الصلة. العديد من منتجات الألبان ، بما في ذلك بعض الزبادي ، مصنوعة من فيتامين د والكالسيوم المضافين اللذين يحافظان على صحة عظامك وقوتها قد يحتوي الزبادي أيضًا على البروتين والبوتاسيوم والفوسفور ، لذا فإن تناوله بانتظام مفيد جدًا لصحة عظامك.

4. يشعرك بالشبع يساعد على فقدان الوزن

الزبادي غني بالبروتينات والدهون الصحية، مما يجعله وجبة فطور أو وجبة خفيفة مشبعة وجدت إحدى الدراسات أن تناول الزبادي الغني بالبروتين كوجبة خفيفة بعد الظهر أدى إلى تقليل الجوع وزيادة الشبع وتأخير الحاجة إلى تناول العشاء. وبالمثل ، أظهرت دراسة أخرى أجرتها جامعة واشنطن أن الزبادي أدى إلى انخفاض معدلات الجوع وارتفاع معدلات الشبع.

5. يفيد صحة القلب

أظهرت دراسة أن تناول منتجات الزبادي بانتظام في حصتين في الأسبوع يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم. يعتقد الخبراء أن البوتاسيوم الموجود في الزبادي يمكن أن يطرد بعض الصوديوم الزائد في الجسم وهو تراكم من استهلاكنا اليومي للملح. على هذا النحو ، يمكن أن يقلل هذا من مخاطر ارتفاع ضغط الدم ويفيد صحتنا على المدى الطويل.

6. قد يقلل من مرض السكري من النوع الثانى

أظهرت الأبحاث أيضًا أن الزبادي قد يلعب دورًا في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، حيث يحتوي الزبادي على خصائص فريدة ، مثل محتوى بكتيريا حمض اللاكتيك ، والتي قد تؤثر على الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء ولها دور محتمل في الحد من تقلب نسبة السكر في الدم على هذا النحو ، قد يساعد في تقليل التقلبات الهائلة في مستويات السكر في الدم لدى الشخص.

7. مساعدة صحتك العامة

يحتوي الزبادي على بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك تقريبًا، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ونسبة عالية من فيتامينات ب ، وخاصة فيتامين ب 12 والريبوفلافين ، وكلاهما قد يحمي من المشاكل الصحية. المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم ضرورية أيضًا للعديد من العمليات البيولوجية، مثل تنظيم ضغط الدم والتمثيل الغذائي والصحة العامة.