شكرا لقرائتكم خبر عن فى رمضان.. تعرف على الفوائد الصحية لتناول الفواكه المجففة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفواكه المجففة مثل التمر والزبيب والتين والمشمش، تعبر من أبرز الأطعمة المستخدمه خلال الشهر الكريم، في تحصير الحلويات والمشروبات، وما شابة ذلك، خلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناولها وذلك وفقا لموقع "ويب ميد".

-تقوية الجهاز المناعي:

الفواكه المجففة لها دور كبير في تقوية المناعة، لأنها تحتوي علي مضادات الأكسدة وفيتامين سي، وهذه العناصر الغذائية تساهم بشكل ملحوظ في تقوية الجهاز المناعي ومكافحة الإصابة بالفيروسات.

-تقليل فرص الإصابة بالسرطان:

لأن الفواكه المجففة غنية بمضادات الأكسدة، فهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة في الحد ومكافحة الإصابة بمرض السرطان.

-تقليل الوزن:

تحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تقليل فرص الشعور بالجوع، ولذا فتناولك لها يساهم بشكل ملحوظ في تقليل تناول الطعام، ولكن يجب عليك عدم الإسراف في تناولها.

-تقليل فرص الإصابة بالإمساك:

لأنها غنية بالألياف التي من دورها تحسين حركة الأمعاء، وتسهيل عملية الإخراج، ولذا فتناولك لها يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالإمساك.

-الحد من الإصابة بالانيميا:

لأن الفواكه الطبيعية تحتوي علي نسبة عالية من الحديد فتناولك لها يساهم في تقليل الإصابة بالأنيميا أي فقر الدم، ويعمل علي زيادة إنتاج الهيموجلوبين بالدم.

-الحفاظ علي صحة العظام:

تحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، ولذا فتناولك لها يقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام أو الكسور.