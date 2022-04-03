دراسة تحذر من ألم العظام.. مؤشر على الإصابة بمرض خطير

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:23 مساءً - آلام العظام قد نشعر بها عند السقوط أو الاصطدام بشئ ما، ولكن ما قد يجهله الكثيرون أن آلام العظام قد تكون مؤشر على الإصابة بمرض خطير.

حذرت دراسة طبية بريطانية من أن الألم الشديد والمتزايد في العظام قد يؤشر إلى الإصابة بسرطان العظم وقد يتم تشخيصه خطأ على أنه التهاب في المفاصل.

وأشارت الدراسة الصادرة عن مؤسسة ”مديسين دايركت“ في لندن إلى أن الجانب الصعب في هذا التشخيص هو أن الأعراض الرئيسية غالبًا ما تشبه أعراض حالات أخرى.

وقال الدكتور حسين عبده من المؤسسة: ”يمكن أن يكون الألم من أعراض أنواع مختلفة من السرطان، ويؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم حسب نوع السرطان الذي تعاني منه.. ومع ذلك، فإن الألم هو عرض شائع جدًا لسرطان العظام“.

وأوضح أن الألم غير المبرر يمكن أن يكون أحد الأعراض ”المبكرة“ للحالة، مشيرا إلى أن تلك الحالة قد لا ترتبط بسرطان العظام لأن الألم غالبًا ما يرتبط بمشاكل صحية أخرى.

وأضاف عبده لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية اليوم الأحد: ”غالبا ما يتم الخلط بينه وبين أعراض التهاب المفاصل أو التواء أو إجهاد في البداية… وعادة ما يصبح الألم أكثر حدة ويستمر لفترة ثم يصبح مبرحا مع تقدم حالة السرطان“.

ولفت عبده إلى أن الألم المصاحب لسرطان العظام يمكن أن يكون ”مستمرًا“ دون توقف ما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة طول الوقت، مضيفا: “ في العادة، يبدأ الألم بليونة في العظم ويمكن أن يتفاقم عند القيام بنشاط شاق مثل التمارين الرياضية أو رفع الأثقال“.

وقال عبده: ”إذا كانت العظام المصابة قريبة من المفصل، فإن التورم قد يجعل من الصعب عليك المشي، وربما يتسبب في العرج.. ومع ذلك، مع تقدم السرطان، يمكن أن يصبح هذا الألم مزمنًا ويستمر حتى أثناء فترات الراحة“.

وأشار الطبيب إلى أن سرطان العظام يمكن أيضا أن يؤدي إلى إضعاف العظام إلى ”النقطة التي تنكسر فيها“، وأن هذا يمكن أن يحدث بعد إصابة لا تسبب عادة الكسر.

وأوضح عبده أن سرطان العظام أكثر شيوعًا في العظام الطويلة للساقين أو أعلى الذراعين، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي جزء آخر من الجسم.

وبشأن الأعراض الأخرى أوضح الطبيب أنها تشمل وجود نتوء على العظم أو حوله واحمرار والتهاب وحمى وتعرق وفقدان في الوزن دون سبب واضح.

وقال عبده: ”إذا كان الإنسان يعاني من آلام في العظام أو المفاصل دون سبب واضح لأكثر من بضعة أسابيع، فعليه زيارة الطبيب دون تأخير“.