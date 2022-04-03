شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة يمكن أن تجعل ألم التهاب المفاصل أسوأ.. منها السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي إجراء تغييرات بسيطة في نظامك الغذائي إلى إحداث فرق كبير عندما يتعلق الأمر بالتهاب المفاصل، لذلك ، للتخفيف من آلام التهاب المفاصل، تجنب هذه الأطعمة.

قد تساهم بعض الأطعمة التي تتناولها بانتظام في ألم التهاب المفاصل، ويمكن أن يؤدي إجراء تغييرات بسيطة في نظامك الغذائي إلى إحداث فرق كبير عندما يتعلق الأمر بالتهاب المفاصل، لذلك ، للتخفيف من آلام التهاب المفاصل، تجنب هذه الأطعمة، بحسب موقع "Health".

يمكن أن يعزز النظام الغذائي المتوازن الصحة العامة والوزن الصحي ويقلل حتى من خطر التهاب المفاصل من ناحية أخرى، قد يؤدي اتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة غير الصحية إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل لديك.

لذلك ، إذا كنت تعاني من آلام التهاب المفاصل ، فتأكد من تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والحبوب المكررة والملح يمكن أن تزيد من الالتهاب.

أعراض التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو الحالة الطبية لتورم مفصل واحد أو أكثر. تشمل أبرز أعراض المرض آلام المفاصل، والتيبس ، والتورم ، والاحمرار ، وانخفاض نطاق الحركة هذا هو السبب في أنه من الضروري السعي للحصول على رعاية طبية فورية عندما يعاني الشخص من هذه الأعراض، حيث إنها تتفاقم عادةً بمرور الوقت.

بعض الأسباب الشائعة لالتهاب المفاصل هي:

* الوراثة

* السن

* إصابة المفاصل

* بدانة

* ضعف العضلات

* اضطراب المناعة الذاتية

هناك نوعان من التهاب المفاصل.

هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي ، وتختلف العلاجات حسب نوع التهاب المفاصل.

الهدف الرئيسي من علاجات التهاب المفاصل هو تخفيف الأعراض.

إن تغيير نظامك الغذائي وتجنب بعض الأطعمة والمشروبات قد يساعد في تقليل الألم والالتهابات، والحفاظ على وزن معتدل، وتحسين نوعية حياة المرضى.

5 أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل:1. الأطعمة الغنية بالملح

تم ربط الاستهلاك الزائد للملح بشكل منتظم بالعديد من المشكلات الصحية بما في ذلك التهاب المفاصل لدى عدد من المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل. لهذا السبب "يوصى بتجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح تشمل البيتزا ، واللحوم الحمراء ، والمأكولات البحرية ، والجبن ، والأطعمة المعلبة ، والمكسرات المملحة ، والأسماك الجافة ، وما إلى ذلك ، والتي لا ينبغي أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي أو يجب تناولها باعتدال.

2. السكر المضاف

يتأثر الكثير من مرضى التهاب المفاصل أيضًا بالسمنة بسبب النظم الغذائية المحملة بالسكر ونمط الحياة المستقر.

من الضروري تقليل تناول السكر إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، حيث تحتوي الحلوى ، والمشروبات الغازية ، والآيس كريم ، والشوكولاتة ، ومختلف الأطعمة الأخرى على كميات عالية من السكر ، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

قلل من تناول السكر إذا كنت تريد تجنب التهاب المفاصل وآلام المفاصل والسمنة.

3. تجنب الدهون الالتهابية

يجب تجنب العديد من أنواع الدهون مثل أحماض أوميجا 6 الدهنية والدهون المشبعة والدهون المتحولة من قبل مرضى التهاب المفاصل.

الأحماض الدهنية أوميجا 6 تشمل زيوت مثل القرطم وعباد الشمس والزيوت النباتية التي قد تسبب الضرر عند تناولها بكميات زائدة.

يجب تناول الدهون المشبعة ، بما في ذلك اللحوم والزبدة والجبن باعتدال

من المعروف أن الدهون المتحولة تزيد من نسبة الكوليسترول الضار وتزيد من مستويات الالتهاب ، لذلك يجب أيضًا تناولها باعتدال.

4. الجلوتين

يشير الجلوتين إلى البروتينات الموجودة في القمح والشعير والجاودار يوصى بتناول الأطعمة الخالية من الجلوتين لأنها تقلل من خطر الالتهاب وتخفف من أعراض التهاب المفاصل.