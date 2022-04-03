شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الماء البارد من الثلاجة ضار بصحتك.. لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تدخل المنزل بعد تعرضك لساعات طويلة من أشعة الشمس الحارقة، فإنك تغرق في العرق وتعاني من جفاف في الحلق فتقوم بفتح الثلاجة وتشرب الماء البارد للحصول على قسط من الراحة من الطقس الحار، لكن هل تعرف أن شرب الماء البارد من الثلاجة ضار بصحتك؟، تعرف في هذا التقرير على الأسباب، بحسب موقع "health".

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل شرب الماء البارد ضارًا بصحتك:1. يزعج الهضم:

وفقًا للخبراء، فإن شرب الماء البارد والمشروبات الباردة يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية، مما يؤدي في النهاية إلى تقييد الهضم كما أنه يعيق العملية الطبيعية لامتصاص العناصر الغذائية أثناء الهضم.

عندما ينشغل الجسم في تنظيم درجة حرارة الجسم، يتحول تركيزه عن الهضم يمكن أن يسبب استهلاك المياه ذات درجة الحرارة المنخفضة الجفاف حيث يعوض جسمك عن طريق إنفاق الطاقة لتنظيم درجة الحرارة هذه. بدلاً من ذلك ، يمكن استخدام الطاقة الإضافية المستخدمة لتنظيم درجة الحرارة في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

2. يسبب التهاب الحلق:

سبب آخر للتوقف عن تناول الماء المثلج هو منع التهاب الحلق وانسداد الأنف شرب الماء المثلج ، خاصة بعد تناول الطعام ، يخلق الكثير من المخاط في الجهاز التنفسي عندما يزدحم المسار ، يصبح أيضًا عرضة للعديد من التهابات الجهاز التنفسي.

3. يجعل من الصعب تكسير الدهون:

وفقًا للخبراء، فإن شرب الماء المثلج بعد وجبتك مباشرة يعمل على ترسيخ الدهون من الأطعمة التي استهلكتها للتو ، مما يجعل من الصعب على جسمك تكسير الدهون غير المرغوب فيها. من الأفضل تجنب شرب الماء لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد وجبتك.

4. مسؤول عن التغيير في معدل ضربات القلب:

الماء البارد مسؤول أيضًا عن تقليل معدل ضربات القلب إنه يحفز العصب القحفي العاشر - العصب المبهم ، وهو جزء لا يتجزأ من الجهاز العصبي المستقل للجسم ويتوسط في خفض معدل ضربات القلب يحفز استهلاك الماء المبرد العصب ، مما يؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب.

5. عامل الصدمة:

يوصى بعدم شرب الماء البارد بعد التمرين يتم توليد الكثير من الحرارة بعد أي تمرين. يؤدي شرب الماء البارد فورًا إلى اختلاف درجة الحرارة مما يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي.

علاوة على ذلك ، بعد التمرين ، لا يستطيع الجسم امتصاص الماء البارد ، لذا فإن شرب الماء البارد لا فائدة منه. يأتي الماء المثلج كصدمة لجسمك ، ويمكن أن يسبب ألمًا مزمنًا في معدتك.