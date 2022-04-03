شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات عشبية للحفاظ على رطوبتك فى الصيام.. منها عصير الفاكهة والليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضروري لصحتك، خاصة عندما تكون صائمًا وتحتاج إلى التأكد من حصولك على ما يكفي من السوائل والمعادن بعد الإفطار، ورغم أن الماء يعد دائمًا خيارًا جيدًا، إلا أن هناك العديد من المشروبات الأخرى المفيدة للصيام والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبتك أثناء الصيام بجانب الماء، فى هذا التقرير نتعرف على 9 مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى الصيام، وفقا لموقع " onlymyhealth"

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى الصيام

تناول هذه المشروبات للحفاظ على رطوبتك ونشاطك خلال الصيام.

1. شاي النعناع

شاي النعناع هو مشروب منعش يمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا أثناء الصيام إنها أيضًا طريقة رائعة لمحاربة التعب والغثيان، وهما من الآثار الجانبية الشائعة للصيام هذا بالتأكيد أحد أفضل مشروبات التبريد في نظام الصيام.

2. ماء الليمون

ماء الليمون هو خيار ممتاز آخر للحفاظ على رطوبة الجسم، فهو مزيل طبيعي للسموم ويمكن أن يساعد في طرد السموم من الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ، والذي يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الطاقة لديك.

3. عصير الفاكهة

يعتبر عصير الفاكهة مصدرًا ممتازًا للترطيب والعناصر الغذائية، حيث قد تفتقد بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية، تأكد من اختيار الفواكه الموسمية منخفضة السكر والمليئة بمضادات الأكسدة.

4. عصير جوز الهند أو حليب جوز الهند

ماء جوز الهند مشروب طبيعي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، فهو اختيار ممتاز كمشروب مرطب أثناء الصيام ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الجفاف، يمكنك أيضًا استخدام حليب جوز الهند وعمل عصير حليب جوز الهند والمكسرات جنبًا إلى جنب مع المكسرات التي تختارها، بينما ستوفر المكسرات مثل اللوز المنقوع والجوز والفستق والكاجو الألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية والطاقة.

5. عصير التفاح والبنجر و الجزر

يعتبر التفاح ، والبنجر ، والجزر مصدرًا رائعًا للترطيب والعناصر الغذائية. هذا يعزز المناعة ويزيل السموم من الأعضاء الحيوية ويحمي عينك ويمنحك بشرة نظيفة وصديقة للقلب.

6. شاي الاعشاب

الطريقة الأكثر فعالية للبقاء رطبًا والوقاية من أمراض الجهاز الهضمي هي شرب شاي الأعشاب، بدلًا من شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ، يمكنك تناول شاي الأعشاب طوال اليوم.

7. اللبن مع النعناع

اللبن يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات ، وكذلك يحتوي على بكتيريا جيدة تساعد جهاز المناعة في الجسم على العمل بشكل صحيح. النعناع ، عند إضافته إلى اللبن ، يحسنه فقط بينما يكون منعشًا أيضًا.

8. مياه مملوءة بالفاكهة

تعتبر المياه المليئة بالفواكه طريقة رائعة للترطيب خلال الصيام إنه منخفض السعرات الحرارية ومليء بالفيتامينات والمعادن. بالإضافة إلى أنه منعش ولذيذ

9. عصير الخيار

عصير الخيار هو وسيلة أخرى ممتازة للحفاظ على رطوبة الجسم خلال الصيام حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد جميعها في الحفاظ على رطوبتك، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وخيار ممتاز لمن يحاولون إنقاص الوزن.

بغض النظر عن المشروب الذي تختاره، تأكد من أنك تشرب سوائل كافية للبقاء رطبًا أثناء الصيام، البقاء رطبًا ضروري لصحتك ويمكن أن يساعد في منع الجفاف والمشاكل الصحية الأخرى.