الصحة العالمية تحذر من الفيروسات التي تسببها الحشرات مثل زيكا وحمى الضنك

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القاهرة - سامية سيد - حذر قادة منظمة الصحة العالمية، من أن الفيروسات التي تنقلها الحشرات مثل زيكا وحمى الضنك، قد تكون سببا لجائحة قادمة، حيث تنتشر مسببات الأمراض مثل فيروس زيكا عن طريق الحشرات مثل البعوض والقراد، ويعيش ما يقرب من 4 مليارات شخص في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حيث تزدهر هذه الحشرات.



فيروسات تسببها الحشرات

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشكل مسببات الأمراض التي تنقلها الحشرات خطرًا "متزايدًا" ويمكن أن تؤدي إلى الوباء التالي وفقًا لمنظمة الصحة العالمية .

وقالت المنظمة، إن الفيروسات التي تنتقل من الحشرات مثل زيكا، والحمى الصفراء، والشيكونجونيا وحمى الضنك هي مجموعة من مسببات الأمراض التي تنتشر عن طريق مفصليات الأرجل مثل البعوض والقراد، موضحة، إنهم يتصدرون قائمة الفاشية المحتملة التالية التي يمكن أن تتصاعد إلى جائحة، خاصة وأن ما يقرب من 4 مليارات شخص يعيشون في المناطق المدارية وشبه الاستوائية حيث يزدهرون، ويتطلع الخبراء إلى وضع استراتيجيات لمنع تكرار كورونا، تعتقد منظمة الصحة العالمية أن مسببات الأمراض التي تنقلها الحشرات، بما في ذلك مسببات الأمراض التي تنقلها الحشرات، يمكن أن تؤدي إلى الوباء التالي.

وأوضحت الصحيفة، حدثت العشرات من حالات تفشي فيروس زيكا منذ عام 2016، وهي عدوى تنتشر بشكل رئيسي عن طريق البعوض ويمكن أن تكون ضارة بالنساء الحوامل.

قالت الدكتورة سيلفي برياند، مديرة فريق التأهب للأخطار المعدية العالمية في منظمة الصحة العالمية: "لقد مررنا بعامين من جائحة كورونا وتعلمنا بالطريقة الصعبة عدم الاستعداد الكافي للأحداث عالية التأثير، موضحة، إنه كان لدينا إشارة مع انتشار فيروس سارس في عام 2003، وتجربة جائحة الإنفلونزا عام 2009، ولكن لا تزال هناك فجوات في استعدادنا، مؤكدة إنه من المحتمل جدًا أن يكون الوباء التالي ناتجًا عن فيروس من الفيروسات التي تنقلها الحشرات او ما يطلق عليهاarbovirus ولدينا أيضًا بعض الإشارات على أن الخطر يتزايد.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن هناك دلائل على أن فيروسات أربوفيروس والمخاطر التي تشكلها تتزايد في الانتشار، وتشكل حاليًا تهديدًا للصحة العامة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

منذ عام 2016، واجه أكثر من 89 دولة فاشيات زيكا، في حين أن مخاطر الحمى الصفراء آخذة في الارتفاع منذ أوائل عام 2000، تصيب حمى الضنك كل عام 390 مليون شخص في 130 دولة حيث تتوطنها حمى الضنك، ويمكن أن تسبب حمى نزفية وموتًا، كما تشكل الحمى الصفراء خطرًا كبيرًا لتفشي المرض في 40 دولة وتسبب اليرقان والحمى النزفية الشديدة والوفاة، مشيرة الى ان الشيكونجونيا أقل شهرة، ولكنه موجود في 115 دولة ويسبب التهاب المفاصل الشديد والمسبب لإعاقة المفاصل.

وقالت المنظمة، إنه على الرغم من وجود لقاح ضد الحمى الصفراء، إلا أن أفضل حماية من الفيروسات الأخرى هو منع لدغات البعوض في المقام الأول.

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن تركيز المبادرة العالمية لفيروس أربوفيروس سينصب على تركيز الموارد على مراقبة المخاطر والوقاية من الأوبئة والتأهب والكشف والاستجابة.

وشددت على أن العمل الدولي ضروري، بالنظر إلى "تواتر وحجم تفشي" الفيروسات المنقولة بالمفصليات، لاسيما تلك التي تنتقل عن طريق بعوض الزاعجة.

قال الدكتور مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، لكل من هذه الأمراض، كانت هناك مكاسب في جوانب مختلفة من استجابة المراقبة والبحث والتطوير، لكن الاستدامة غالبًا ما تقتصر على نطاق ومدة ونطاق المشاريع الخاصة بالأمراض، مضيفا، إن هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم الأدوات الموجودة، وكيف يمكن استخدامها عبر الأمراض لضمان الاستجابة الفعالة، والممارسة القائمة على الأدلة، والموظفين المجهزين والمدربين ومشاركة المجتمعات."