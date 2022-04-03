شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات في السحور تسبب العطش.. ابتعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الكثيرون فى وجبة السحور على تناول الأطعمة التى تساعد على الشبع لأطول فترة ممكنة ولكن يجهل البعض أن هناك أخطاء يقعون يها على السحور وتزيد من الشعور بالعطش ، فمن المهم أن تركز فى السحور على الأطعمة الغنية بالمياه والتى تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف .

وحسب ما ذكره موقع food فأن هناك بعض الأطعمة التى ينصح بالابتعاد عنها فى وجبة السحور حتى لا تسبب العطش وهى:

1: الأطعمة المالحة

مثل المخللات والجبن الحادق وأى أطعمة مالحة عموما فهى تزيد من الشعور العطش وتسبب حرق المعدة .

2:الأطعمة السكرية

الحلويات والسكريات من أكثر الأخطاء التى نقع فيها فى السحور لانها تحتوى على سعرات عالية قد تسبب التهاب المعدة وتزيد من الشعور بالعطش وعدم الراحة.

3: الكافيين

ينصح بالابتعاد على المشروبات التى تحتوى على كافيين وذلك لانها تزيد الشعور بالعطش وتزيد من الجفاف .

4:الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية والتى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت تسبب التهاب المعدة والشعور بالحرق والحموضة كما انها تزيد من الشعور بالعطش طول فترة الصيام.

ينصح بالابتعاد عن هذه الأكلات فى السحور واستبدالها بالأطعمة التى تساعد على ترطيب الجسم مثل "الخيار، الزبادى، الطماطم، الجبن،الموز.."، وغيرها من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من المياه.