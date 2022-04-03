شكرا لقرائتكم خبر عن فى رمضان.. تعرف على فوائد تناول التمر بعد الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمر يعد من أساسيات الموائد خلال شهر رمضان، فعند سماع آذان المغرب نتناول التمر مع الحليب أو التمر والماء، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول التمر وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"

فوائد تناول التمر

-يحتوي التمر علي نسبة عالية من الألياف، وهذه النسبة يحتاجها الجسم بشكل يومي .

-نظرا لإحتواء التمر علي نسبة عالية من الألياف فهذا يساعد بشكل ملحوظ في تحسن حركة الأمعاء، ومنع الإمساك.

-يحتوي التمر علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به.

-يعزز صحة الدماغ، لأن التمر يحتوي علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها مخ الإنسان، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بالزهايمر.

-يقلل من فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم.

-يعد من القيم الغذائية الرائعة للنساء اللاتي يخططن للحمل، لأنه يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، والتي تزيد من فرص الحمل.

-التمر مفيد لصحة العظام، لأنه يحتوي علي الكالسيوم، ولذا فتناولك لك بشكل مستمر يساهم بشكل ملحوظ في تقليل فرص الإصابة والتعرض لأي مشاكل صحية مرتبطة به.