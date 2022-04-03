شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل الدم والمنظار أبرز طرق كشف الإصابة بمرض القرحة الهضمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض القرحة الهضمية أو قرحة المعدة عبارة عن تقرحات تظهر على بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وهناك عدة طرق لتشخيص مرض القرحة الهضمية، بدءًا من تحاليل الدم ، واختبار البراز، والمنظار الداخلي، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على التحاليل والآشعة التي تكشف الإصابة بمرض القرحة الهضمية، بحسب موقع "verywellhealth".

الفحوصات الذاتية لمرض القرحة الهضمية في المنزل

قد تشك في إصابتك بمرض القرحة الهضمية إذا كنت تعاني من حرقان في المعدة ، وانتفاخ ، وحرقة في المعدة ، وغثيان. قد تخفف بعض الأدوية الخافضة للحموضة الأعراض مؤقتًا ولكنها قد تعود - خاصة إذا كنت تدخن أو تستخدم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين في كثير من الأحيان - وهي عادة علامة حمراء قد تتعامل مع مرض القرحة الهضمية.

هناك أيضًا بعض الأعراض الأقل شيوعًا ولكن الأكثر خطورة التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء مراقبة نفسك لمرض القرحة الهضمية. وتشمل هذه التغيرات في الشهية ، وفقدان الوزن غير المبرر ، والقيء مع آثار الدم ، والدم الداكن في البراز .

قد يشعر بعض الناس أيضًا بالإغماء وصعوبة في التنفس إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات ، فمن المهم الاتصال بالطبيب على الفور.

بينما كان يُعتقد أن الإجهاد والأطعمة الغنية بالتوابل كانت من بين مسببات القرحة ، فمن المعروف الآن أن العدوى البكتيرية أو استخدام مسكنات الألم على المدى الطويل هي أكثر الأسباب شيوعًا.

ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الإجهاد أو بعض الأطعمة إلى تفاقم أعراض القرحة الهضمية المؤكدة بالفعل - أو ربما يخفيها على أنها السبب إذا لم يتم تشخيص إصابتك بمرض القرحة الهضمية حتى الآن.

-تحاليل الدم:

تسمح عينة الدم لطبيبك بمعرفة ما إذا كنت تعاني من القرحة الهضمية من عدوى هيليكوباكتر بيلوري اعتمادًا على الممارسة، يمكن إجراء ذلك في نفس زيارة الفحص البدني في مكتب الطبيب.

-اختبار تنفس اليوريا:

يتم إجراؤه أيضًا من أجل اختبار عدوى الملوية البوابية ، ويتضمن هذا الاختبار شرب سائل اليوريا - أحد منتجات النفايات التي ينتجها جسمك من أجل تكسير الأحماض الأمينية إذا كنت مصابًا بالبكتيريا الحلزونية البوابية في جسمك، فسوف يحول السائل إلى ثاني أكسيد الكربون ، والذي يظهر في الزفيرعن طريق شرب السائل ثم التنفس في كيس ، يمكن إجراء الاختبارات المعملية لتحديد ما إذا كان لديك مستويات أعلى من ثاني أكسيد الكربون عن المعدل الطبيعي ، مما قد يشير إلى الإصابة بالبكتيريا الحلزونية.

-اختبار البراز:

يمكن للمختبر أيضًا الكشف عن بكتيريا الملوية البوابية في البراز عن طريق عينة البراز. عادةً ما تكون اختبارات تنفس اليوريا واختبارات البراز هي الأكثر دقة في القدرة على تحديد وجود بكتيريا الملوية البوابية التي قد تسبب القرحة الهضمية.

المنظار الداخلي:

يتم إدخال أنبوب صغير به عدسة (يسمى المنظار الداخلي) في حلقك لعرض المريء والأمعاء الدقيقة والمعدة. سيساعد هذا أخصائي الجهاز الهضمي في البحث عن تشوهات في الجهاز الهضمي العلوي. في حالة وجود أي تقرحات ، سيتم إعطاؤك علاجًا للقرحة الهضمية وسيتم إجراء تنظير داخلي آخر بعد العلاج للتأكد من شفاء القرحة بشكل صحيح.

سلسلة الجهاز الهضمي العلوي:

يُشار إليها عادةً باسم ابتلاع الباريوم ، ويتم إجراء اختبار التصوير هذا إذا كان الشخص يعاني من أعراض القرحة الهضمية الشديدة ، مثل آلام المعدة مع القيء أو فقدان الوزن أو صعوبة البلع كبريتات الباريوم مركب معدني وسيتيح شرب كمية صغيرة منه لأخصائي أمراض الجهاز الهضمي رؤية جهازك الهضمي عن طريق الأشعة السينية ، والتي ستظهر أي وجود للقرح الهضمية.

الآشعة المقطعية:

هذه طريقة جيدة لمعرفة أي ضرر قد تسببه القرحة الهضمية ، مثل الثقوب في المعدة بسبب التآكل.