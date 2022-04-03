شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر نصائح مهمة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يزور مرضى السكر الطبيب الخاص بهم قبل بداية شهر رمضان وذلك للتأكد من حالتهم الصحية وهل مناسب لهم الصيام أم لا، وفى حالة الصيام هناك بعض الاحتياطات اللازمة والنصائح الهامة لمرضى السكر فى الصيام وحسب ما ذكره موقع healthxchange فهى:

1: يجب أن يهتم مريض السكر بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة حتى لا تتعرض لأى مشاكل صحية، ممنوع منا باتا وقف العلاج دون استشارة الطبيب.

2: لا تفوت السحور

يجب ألا تفوت وجبتك السحور (قبل الفجر)، تناول وجبة متوازنة وغنية بالخضروات وابتعد عن الأطعمة الدسمة.

اختر الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض(GI) 3:لمنع تذبذب السكر في الدم أكثر من اللازم ، على سبيل المثال يحتوي الأرز البسمتي على مؤشر جلايسيمي أقل من الأرز الأبيض العادي.

4:حاول أن تشرب سوائل كافية (اختر سوائل خالية من السكر) خلال السحور والإفطار .

5:راقب مستويات الجلوكوز في الدم عند الصيام

يسمح بالمراقبة الذاتية لنسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام خلال شهر رمضان في الواقع ، إنه ضروري لنجاح الصوم..

6: ابتعد عن الوجبات الدسمة والمقلية واستبدالها بالطعام الصحى الغنى بالخضروات والفواكه والأطعمة الخفيفة.

علامات وجوب التوقف عن الصيام

يجب عليك إنهاء صيامك على الفور إذا واجهت هذه المشاكل(الشعور بالرعشة، التعرق، الخفقان ، جوع، دوخة، ارتباك).