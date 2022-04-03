شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للعناية بالعيون فى الصيف.. ارتدى نظارتك وتجنب شمس الظهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تستعد للاستمتاع بالهواء الطلق هذا الصيف، لا تنس خطة لإبقاء عينيك سعيدة أيضًا، نظرًا لأن موسم الصيف أوشك على الاقتراب، فقد حان الوقت لضمان العناية الكافية بالعيون والحماية المناسبة لعينيك.

تتعرض عيناك لمخاطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية ومخاطر أخرى قد لا تكون على دراية بها، فيما يلي بعض النصائح المفيدة التي تستحق المتابعة إذا كنت تبحث عن رعاية صحة العيون وفقا لموقع " healthsite".

استخدم النظارات الشمسية أو النظارات الواقية

تسبب الأشعة فوق البنفسجية التهاب القرنية الضوئي أو التهاب الملتحمة الضوئي (المعروف أكثر باسم "العمى الثلجي") بسبب انعكاس الضوء من السطح مثل الماء والثلج. قد يتسبب التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية ، وخاصة التعرض لأشعة UVB ، في حدوث إعتام عدسة العين أو سرطان الجلد في الجفون. لذلك ، عندما تكون في الخارج تحت أشعة الشمس ، قم دائمًا بارتداء النظارات الشمسية التي توفر حماية مناسبة من الأشعة فوق البنفسجية.

ارتدِ قبعة الشمس أو القناع الواقي من الشمس

في حين أن النظارات الشمسية أو النظارات الواقية تقدم خط الدفاع الأول ، فمن الأفضل دائمًا ارتداء قبعة أو قناع للشمس لتلك الحماية الإضافية، بعد كل ما تحتاجه لتظل عينيك من أشعة الشمس، تساعد إضافة قبعة ذات حافة بعرض 3 بوصات على الأقل على الحماية أيضا، سرطان الخلايا القاعدية هو شكل من أشكال سرطان الجلد الذي يصيب عادة الجفون، ويحدث بشكل شائع في الجفن السفلي ، المنطقة الأكثر تعرضًا بشكل متكرر ؛ يمكن أن يتطور أيضًا في زوايا العين أو تحت الحاجبين.

تجنب شمس الظهيرة

حاول البقاء بالداخل خاصة خلال فترات الصباح وبعد الظهر [10 صباحًا - 3 مساءً]، وهذا هو الوقت الذي تكون فيه قوة الشمس في ذروتها وتكون الأشعة فوق البنفسجية في ذروتها، إذا احتجت إلى الخروج، فارتد عدسات مستقطبة لأنها تقلل من الوهج، تعتبر هذه النظارات رائعة عند ارتدائها أثناء القيادة أو عند ركوب الدراجات.

ارتدِ النظارات الشمسية الرياضية أثناء الطقس الغائم

ليس من الجيد ارتداء النظارات الشمسية الرياضية أثناء الطقس الغائم أو الغائم، هذا من شأنه أن يضمن العناية الجيدة بالعين وحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية

حافظ على رطوبتك

خلال فصل الصيف، يكون الناس أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، مما قد يؤثر على عيونهم، يجعل الجفاف الشديد من الصعب على الجسم إنتاج الدموع ، مما يؤدي إلى أعراض جفاف العين ومشاكل أخرى في الرؤية. من المهم جدًا الحفاظ على رطوبة بشرتك وعينيك. اشرب دائمًا كمية كافية من الماء (2 لتر على الأقل) يوميًا لمنع ترطيب العينين والجلد.

تجنب تكييف الهواء المباشر

بينما الصيف هو الوقت المناسب لتشغيل تكييف الهواء. لكن من المهم أن ندرك حقيقة أن تكييف الهواء يسبب جفاف العين. لذلك يجب على المرء أن يتجنب التدفق المباشر للهواء إلى العين ويحافظ على رطوبته

كريم واقي للشمس

أثناء وضع الكريم الواقي من الشمس ، حاولي تجنب ملامسة العينين لأن ذلك قد يسبب تهيجًا. تعتبر العناية المناسبة بالعين خلال الصيف ضرورية. إذا كنت تعاني من أي تهيج ، اغسل عينيك جيدًا بالماء النظيف.

الإقلاع عن التدخين

يؤدي دخان السجائر ، بما في ذلك التدخين غير المباشر ، إلى تفاقم جفاف العين ، ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من أمراض العيون ، بما في ذلك إعتام عدسة العين ، والتنكس البقعي وغير ذلك. يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض العيون وغيرها من المشاكل الصحية الرئيسية