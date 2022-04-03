شكرا لقرائتكم خبر عن السعال المستمر قد يكون علامة منبهة على متلازمة كورونا طويلة الأمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد السعال وضيق التنفس والعطس من بين المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر على الأشخاص على المدى الطويل، ورغم أنه من الصعب التنبؤ بمن سيعاني من متلازمة كورونا طويلة الأمد، يشير العلماء إلى أن السعال المستمر يمكن أن يكون علامة مبكرة على الإصابة طويلة الأمد، في هذا التقرير نتعرف على علامات الإصابة بأعراض كورونا طويلة الأمد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

متى تظهر علامات كورونا طويلة الأمد وكيفية الكشف عنها

تستمر عدوى كورونا بشكل عام لمدة 7 إلى 15 يومًا بعد ظهور أول علامة لها فقط في الحالات الشديدة ، قد تستمر الأعراض لأسابيع أو شهور وقد تؤدي إلى دخول المستشفى. إذا واجه أي شخص أي صعوبة أو أي علامات لفيروس كورونا بعد 90 يومًا من التعافي من العدوى الأولية، يُطلق عليه اسم فيروس كورونا طويل الأمد إذا كانت علامة فيروس كورونا الطويلة الأمد خفيفة، فإنها تذهب من تلقاء نفسها ، أو تحتاج إلى دخول المستشفى.

السعال المستمر: علامة شائعة على كورونا طويل الأمد

السعال المستمر هو أحد العلامات المنبهة لفيروس كورونا الطويل وفقًا للدراسات ، عادةً ما يكون السعال الجاف في حالة الإصابة بفيروس كورونا طويلاً وقد ينتج الشخص أيضًا البلغم عند السعال ، ولكنه قد يجعل التنفس أكثر ضوضاء من المعتاد.

قد يجعل السعال المصحوب بالبلغم التنفس أكثر ضجيجًا وغير مريح عادة ، يؤدي فيروس كورونا إلى الإصابة بالسعال الجاف، ولكن لا يمكن استبعاد احتمالية السعال المصحوب بالبلغم.

ويمكن أن تكون ممارسة بعض تمارين التنفس مفيدة جدًا للتعامل مع السعال المستمر.

تمارين يمكن أن تساعدك على التخلص من فيروس كورونا طويل الأمد

اتباع بعض تمارين التنفس السهلة يمكن أن يساعد في توفير الراحة من فيروس كورونا الطويل هناك ثلاث تمارين للتنفس يمكن أن تكون مفيدة للغاية:

-التحكم في التنفس: التنفس من خلال الأنف برفق أثناء الجلوس في وضع مريح.

-التنفس العميق: أخذ أنفاس طويلة وبطيئة وعميقة من خلال الأنف. احبس أنفاسك لمدة 2 إلى 3 ثوان، وازفر برفق.

-الزفير من خلال فم مفتوح بدلاً من السعال.

يمكن أن يساعد الاستلقاء على الجانبين أيضًا على إخراج البلغم من قاع رئتيك.

متى تستدعي الطبيب

مع العلاج المناسب في الوقت المناسب، ليس من الصعب التعافي من أعراض فيروس كورونا الطويل إذا بدأت مع السعال، في فقدان الوزن ، أو تسعل الدم أو تعاني من آلام في الصدر، اتصل بالطبيب.هذه أعراض طارئة ولا ينبغي الاستخفاف بها.

إلى جانب السعال وضيق التنفس ، يمكن أن يكون التعب والأرق وضباب الدماغ أيضًا علامة على كورونا الطويل الأمد الذي قد يتطلب عناية طبية.