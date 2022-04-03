8 فوائد صحية مثبتة للخس الروماني

بيروت - نادين محمد - يعد الخس من الخضروات الورقية الداكنة، ويعد مصدراً جيداً لحمض الفوليك والحديد. كما أنه غني بفيتامين أ وفيتامين سي ومضادات الأكسدة والبيتا كاروتين. إليك وفقاً لموقع drhealthbenefits أهم فوائده الصحية :

1. يمنع السرطان

يحتوي الخس الروماني على كمية عالية من فيتامين أ وفيتامين ج وبيتا كاروتين. هذه المواد هي نوع من مضادات الأكسدة وباستخدام مضادات الأكسدة الموجودة في الخس الروماني، يمكنك منع نمو الخلايا السرطانية في جسمك.

2. يحسن التمثيل الغذائي والجهاز الهضمي

يحتوي الخس الروماني على الألياف الغذائية التي تساعد على عمليات الهضم، وتحسين التمثيل الغذائي والتخلص من السموم من الجسم.

3. يساعد في إنقاص الوزن

يحتوي الخس الروماني على كمية قليلة من الدهون، كما أنه منخفض أيضاً في السعرات الحرارية والسكريات والكربوهيدرات.

4. غذاء صحي للحوامل

لا يساعد الخس الروماني فقط أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، بل يعد غذاءً مثالياً للحوامل بسبب تركيزه العالى من حمض الفوليك.

5. يقوي جهاز المناعة

فيتامين أ وفيتامين سي، تساعد على تقوية جهاز المناعة لديك، وبالتالي التخلص من الأمراض. يحمي فيتامين (أ) الجسم من فرط نمو البكتيريا الضارة، بينما يساعد فيتامين (ج) في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ويمنع العدوى بالفيروسات والإنفلونزا ونزلات البرد.

6. يعمل كعلاج للبشرة

يلعب فيتامين أ وفيتامين ج الموجودان في الخس دوراً مهماً في علاج التئام تلف الجلد والجروح، ويساعد في بناء الكولاجين، ويقلل من حب الشباب. بينما يساعد فيتامين سي في تقليل الالتهاب.

7. يحافظ على صحة العين

وفقاً لبعض الأبحاث، فإن الأشخاص الذين يستهلكون ما يكفي من فيتامين أ وفيتامين ج لديهم فرصة أقل للإصابة بأضرار في العين مع تقدمهم في السن. أظهرت الدراسات أيضاً أن فيتامين أ يمكن أن يمنع التنكس البقعي، وهو سبب رئيسي للعمى المرتبط بالعمر؛ لأن الخس الروماني يحتوي على كمية عالية من هذه الفيتامينات، فمن المستحسن إضافته إلى استهلاكك اليومي.

8. يمنع فقدان العظام

يحتوي الخس الروماني على كمية ملحوظة من المعادن والكالسيوم والفوسفور والحديد، وهي معادن تساعد في منع هشاشة العظام في سن متأخرة.

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