حرق الدهون برجيم لا للملح في 4 ايام فقط 

بيروت - نادين محمد - من الضروري حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة من اجل منع المعاناة من امراض خطرة في القلب والشرايين. ولهذا ينصح عادة باختيار الاطعمة الصحية وبتناول وجبات يومية منتظمة. كما من المفيد تطبيق انواع رجيم خاصة لأيام قليلة ومنها رجيم لا للملح. فهو يساهم في حرق دهون الجسم ويساعد على خسارة الوزن الزائد في 4 ايام.

طريقة حرق الدهون برجيم من دون ملح

يمكن تقليل الملح المساعدة على حرق الدهون وخسارة الوزن. فالمبالغة في تناوله تسبب احتباس الماء في الجسم وارتفاع ضغط الدم كما تزيد من احتمال المعاناة من امراض القلب والاوعية الدموية اضافة الى مشاكل اخرى خطرة. ولهذا ينصح باستهلاكه باعتدال. كما يمكن اتباع رجيم يطلق عليه اختصاصيو التغذية اسم حمية لا للملح لمدة لا تزيد عن 4 ايام.

اليوم الاول





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الفطور. كوب من الحبوب الكاملة غير المصنعة مع القليل من الحليب منزوع الدسم، بضع حبات من الخوخ المجفف، ثمرة موز.

الغداء. طبق غاسباتشو بالشمندر مع القليل من الخل البلسمي، شريحة سمك مشوي مع البصل، طبق صغير من المعكرونة المصنوعة من بذور الكينوا، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء مع القليل من الجوز النيئ.

العشاء. طبق سلطة ارز، طبق صغير من الجبمري المشوي، بضع شرحات من الافوكادو وصلصة خفيفة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع كوب صغير من مربى الفروالة والتفاح الخفيف.

اليوم الثاني

الفطور. كوب من الشاي الاخضر الخالي من السكر، سندويتش مصنوع من القمح الكامل مع القليل من العسل الطبيعي، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع بضع قطع من الكيوي.

الغداء. طبق متوسط الحجم من شوربة الشعيرية مع القليل من الارز المطهو على البخار والبروكولي وشريحة من سمك القد المشوي والمنكه بالكزبرة، كوب من المربى الخفيف.

العشاء. يخنة خضار تحتوي على الجزر والهليون واللفت والبازيلاء والبطاطا والاعشاب وزيت الزيتون، قطعة حلوى صغيرة بالليمون.

اليوم الثالث



الفطور. مخفوق جزر وتفاح وليمون وزنجبيل، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. طبق سلطة متوسط الحجم مع صلصة الليمون، قطعة من لحم الحبش المشوي قليل الدسم مع العسل والسمسم، بوريه جزر بالزعتر وبضع شرحات من الاناناس.

العشاء. سلطة تحتوي على العدس المطهو على البخار بالكاري مع خضار موسمية، خليط فواكه يحتوي على البرتقال والموز وشراب القيقب والجوز النيئ.

اليوم الرابع

الفطور. كوب من خلاصة نباتية من دون سكر، حبة تفاح، بيضة مسلوقة مع قطعة خبز مصنوعة من القمح الكامل.

الغداء. شريحة متوسطة الحجم من السلمون المشوي مع الهليون الاخضر والبطاطا المطهوة على البخار، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء، طبق سلطة خضار مع القليل من النعناع.

العشاء. سلطة فول اخضر مطهو على البخار مع الفليفلة، كوب صغير من كريما الفانيليا.

وبعد خسارة الوزن ومن اجل الحفاظ على الرشاقة بعد انتهاء مدى الرجيم يجب الانتباه الى عدم تناول الاطعمة المصنعة وعدم المبالغة في استهلاك الملح واستبداله ببعض الاعشاب العطرية مثل الزعتر والكزبرة والبقدونس اضافة الى البهارات والثوم وغيرها. ومن المفيد تناول الاطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم لأن هذا المكون يعمل على تعديل مستوى الملح في الجسم. وفي هذه الحالة ينصح بتناول البقوليات مثل العدس والحمص. وهكذا يمكن الحفاظ على الصحة الجيدة في موازاة خسارة الوزن.

