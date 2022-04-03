هكذا تحضر السعوديات القهوة في رمضان لتخسيس الوزن

بيروت - نادين محمد - القهوة العربية لا تخلو من أي منزل سعودي في رمضان، فهي من المشروبات العربية الأصيلة التي تعتمدها المرأة في نظام حياتها، وتكثر المرأة السعودية من تناول القهوة العربي في شهر رمضان نظراً لفوائدها الصحية على الجسم، إضافة إلى قدرتها على تخسيس الوزن الزائد لاحتوائها على العديد من البهارات مثل الهيل والزنجبيل.

وبات معروفاً أن الزنجبيل له قدرة عالية على التخلص من الوزن الزائد، إذ يقوم بحرق السعرات الحرارية وذلك عن طريق زيادة درجة حرارة الجسم، كما أن أي مشروب يحتوي على البهارات كالزنجبيل وهي تعمل على إنتاج العديد من التأثيرات الأيضية، التي من شأنها أن تساهم في محاربة السمنة وخسارة الوزن، حيث تحفز الشعور بالشبع، وتقوم بحرق السعرات الحرارية والدهون، وتثبط عمل إنزيم الليبار؛ إذ تمتص الدهون من الأمعاء، ولذلك فالزنجبيل من أهم التوابل التي تعمل على التنحيف وخسارة الوزن.

اقرئي أيضًا : احرقي دهون الجسم المتراكمة مع هذه الزيوت الطبيعة

إضافة إلى وجود القرنقل والزعفران والعديد من البهارات التي تساعد في حرق الدهون الزائدة في الجسم، لذا تقدم لك "الجميلة" طريقة إعداد القهوة العربي على طريقة السعوديات للمساهمة في إنقاص الوزن والاحتفاظ بجسم مثالي خال من الترهلات.

طريقة إعداد القهوة العربي

المكونات:

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

5 شعرات من الزعفران

ملعقتان كبيرتان من الهيل المطحون خشناً

لتر ونصف ماء ساخن

5 مسمار من كبش القرنفل

نصف ملعقة مبيض القهوة

4 ملاعق كبيرة من القهوة السعودي

اقرئي أيضًا : مشروبات تقضي على الدهون في رمضان

طريقة التحضير:

1 - ضعي القهوة في قدر على النار.

2 - صبي كمية الماء.

3 - رشي الزعفران وكبش القرنفل بداخل دلة القهوة.

4 - ومن ثم رشي الزنجبيل المطحون.

5 - وأيضاً أضيفي ملعقة القهوة المبيضة.

6 - ضعي كمية الهيل المطحون.

7 - توضع القهوة على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، ثم تصبّ بدلة القهوة.

اقرئي أيضًا : لحمية ناجحة.. يجب شراء هذه المنتجات