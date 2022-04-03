التفّاح والقرفة مزيج سحريّ لكبح الشهيّة وتخسيس الوزن

بيروت - نادين محمد - يزداد الشعور بالجوع في فصل الشتاء بسبب ما يقوم به الجسم من حرق للدهون لمساعدة نفسه على تحمّل البرد، وقد تكون هذه العمليّة البيولوجيّة فرصة لخسارة الوزن إنْ تمكنتِ من كبح شهيّتكِ.

ينصح خبراء التغذية بتناول الأطعمة الغنيّة بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع بشرط أن تكون قليلة السعرات الحراريّة، كالتفّاح الأخضر.

التفّاح الأخضر مكوّن رئيسيّ في هذا المشروب الذي يحتوي على سعرات حراريّة قليلة ويعمل على كبح الشهيّة، إضافة إلى القرفة والعسل.

شاهدي أيضًا :

طريقة تجهيز المشروب:

تبرش ثمرة واحدة من التفّاح الأخضر، تضاف لها ملعقتان من مسحوق القرفة مع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض وأخيراً كوب من الماء مع مكعّبات الثلج.

تمزج المكوّنات داخل الخلّاط ليتكوّن مشروب مثلّج، يتمّ تناوله في منتصف اليوم. ستلاحظين أنّكِ في مرحلة من الشبع لساعات وخاصّة في ساعات اللّيل التي تزداد فيها نوبات الجوع .