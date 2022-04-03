بيروت - نادين محمد - فوائد الحلبة للعظام عديدة، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية.

فوائد الحلبة للعظام وفوائدها في خفض مستوى الكوليسترول في الجسم، بجانب كونها مفيدة للشعر، وتحسين وظائف المخ ومنع مخاطر فقر الدم، ومساعدتها في إنقاص الوزن، وزيادة الوظيفة الإدراكية.

فوائد الحلبة للعظام والقيمة الغذائية للحلبة

تحتوي الحلبة على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومكونات أخرى. ومن بين هذه الفيتامينات التي تحتويها الحلبة على فيتامين سي وفيتامين أ والنياسين وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك. تحتوي الحلبة أيضاً على الألياف الغذائية والصوديوم والبوتاسيوم، والتي لها الكثير من الفوائد الصحية.

نظراً لارتفاع كمية الكالسيوم الموجودة في الحلبة، فهي مفيدة جداً لصحة عظامنا، وتساعد أيضاً على منع أنواع مختلفة من المشكلات المتعلقة بالعظام.

يعد الكالسيوم هو العنصر الأساسي في عظامنا. يساعد على تحسين كثافة العظام، مما يساعد على الحفاظ على عظامنا قوية وصحية حتى في سن الشيخوخة أيضاً.

أثبتت الدراسات أن تناول الحلبة بشكل منتظم يمكن أن يعزز امتصاص الكالسيوم، مما يساعد على تحسين كثافة العظام في الجسم.

بصرف النظر عن هذه الحلبة، تحتوي أيضاً على كمية عالية من الخصائص المضادة للالتهابات، والتي تساعد على تقليل الالتهاب ومنع التهاب المفاصل، كما أنها تحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي أنسجة العظام لدينا من الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة.

فوائد الحلبة للعظام وللأمهات المرضعات

نظراً للكمية العالية من مركب الديوسجينين في الحلبة، فهو مفيد جداً للأمهات المرضعات. أثبتت الدراسات أن مركب الديوسجينين يساعد على تعزيز إنتاج الحليب المنتج في ثدي الأم للرضيع. بجانب هذه الحلبة غنية بالفيتامينات والمعادن، وهي جيدة جداً لجودة الحليب، وتساعد أيضاً على تحسين صحة الرضيع.

فوائد الحلبة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية

الحلبة غنية جداً بالألياف الطبيعية القابلة للذوبان، مثل galactomannan، وهي مفيدة جداً لصحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها تمنع أنواعاً مختلفة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وما إلى ذلك.

تساعد الألياف على تقليل مستوى الكوليسترول السيئ من أجسامنا، مثل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، هذا الكوليسترول الضار هو السبب الرئيسي لأنواع مختلفة من الأمراض المرتبطة بالقلب، مثل السكتة القلبية والنوبات القلبية وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد في أجسامنا، مثل كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، وبالتالي يساعد في السيطرة على مستوى الكوليسترول.

يساعد غنى الحلبة بفيتامين C في محاربة الجذور الحرة، ويمنع الضرر التأكسدي لأعضاء القلب والأوعية الدموية الناجم عن الجذور الحرة.

فوائد الحلبة لمنع فقر الدم

نظراً لارتفاع كمية الحديد الموجودة في الحلبة، فهي مفيدة جداً لصحتنا العامة وتساعد على منع فقر الدم. كما نعلم جميعاً، أن فقر الدم هو مرض يصيب الجسم بنقص الحديد. لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الحلبة يمكن أن يحسن مستوى الحديد في أجسامنا، وبالتالي يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.

يساعد الحديد على تحسين إنتاج الهيموجلوبين في مجرى الدم لدينا، والذي يربط الأكسجين والتغذية في خلايا الدم الحمراء لدينا، بحيث يمكن للدم أن يحمل الأكسجين والغذاء إلى كل جزء من أجزاء الجسم، كما أنه يساعد على منع أنواع مختلفة من أعراض فقر الدم، مثل التعب والضعف وقصر التنفس والصداع وما إلى ذلك.

فوائد الحلبة لتقوية جهاز المناعة

نظراً للكمية عالية من فيتامين سي الموجود في الحلبة، فهو مفيد جداً لجهاز المناعة لدينا. يساعد فيتامين سي على تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء في أجسامنا، والتي تعد عنصراً مهماً في جهاز المناعة لدينا، كما أنه يساعد على حماية أجسامنا من البكتيريا والفيروسات.

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