شكرا لقرائتكم خبر عن هتخس فى لمح البصر.. تعرف على فوائد التمور فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التمر من أهم الأطعمة على مائدة الإفطار في رمضان، وتناوله سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وله خصائص وفوائد صحية هامة للجسم، ووفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv" أكد أن تناول التمر واتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بشكل سليم سينقص الوزن فى لمح البصر، فاغتنام الفرصة وتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، كما يحظى التمر بشعبية كبيرة لفوائدها الصحية العديدة .

1. التمر يجعلك تشعر بالشبع:

سوف يساعد التمر في محاربة آلام الجوع، تعني إضافة التمر إلى نظامك الغذائي استهلاك سعرات حرارية أقل لأن التمر سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول، التمر غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، ستبقيك الألياف ممتلئة لفترة أطول وتحسن صحة الجهاز الهضمي ، الاستهلاك المنتظم للتمور سيضمن انخفاض الشهية، كما أنه سيعزز عملية التمثيل الغذائي لديك.

2. مصدر غني بالبروتين:

يعد البروتين جزءًا أساسيًا من كل رحلة لإنقاص الوزن، يساعدك على إنقاص الوزن بشكل فعال يساعد البروتين في بناء العضلات وإصلاحها، يحتوي التمر على كمية مثالية من البروتين الذي يوفر لك الطاقة الكافية لممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية، سيساعدك البروتين الموجود في التمر أيضًا على الحصول على الكمية المثلى من الطاقة مع استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

3. طعم حلو طبيعي:

تجعل الرغبة الشديدة في تناول السكر من الصعب عليك خسارة الوزن، ينصح بتقييد استهلاك السكر عند محاولة إنقاص الوزن، لكنك تشعر دائمًا بالرغبة في تناول شيء حلو، للتعامل مع الرغبة الشديدة في تناول السكر ، ينتهي بك الأمر دائمًا باستهلاك خيارات غير صحية، هذه الحلقة المفرغة تجعل من الصعب عليك خسارة الوزن، سوف يساعدك التمر على التحكم فى هذه الرغبة لن يضيف سعرات حرارية إضافية إلى نظامك الغذائي .

كم عدد التمور التي يجب أن تأكلها فى وجبة الإفطار ؟

تناول التمور بكميات محدودة لإنقاص الوزن، يمكنك أن تستهلك 3-5 تمرات سيساعدك ذلك على التعامل مع كل من الجوع والرغبة الشديدة في تناول السكر في نفس الوقت.

الفوائد الصحية الأخرى للتمور

ليس فقط فقدان الوزن ، بل ستوفر لك التمر فوائد صحية أخرى أيضًا تشمل :

التمر مغذي للغاية، بخلاف الألياف والبروتينات ، التمر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز والحديد، يوفر لك التمر مضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض،أظهرت دراسات مختلفة أن التمر يمكن أن يساعدك في تحسين قوة الدماغ الاستهلاك المستمر للتمور يحسن صحة العظام.