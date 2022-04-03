شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من سموم الشتاء لصيف نشيط وخالٍ من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع جسم الإنسان بقدرة رائعة على التطهير العضوي وإصلاح نفسه، ولكن مع التعرض المستمر للمواد الكيميائية والملوثات والمواد الحافظة والسموم، خاصة في فصل الشتاء مثل فصل الشتاء، فإن أجزاء الجسم التي تقوم بإزالة السموم وحدها لا يمكن أن تساعد وتتطلب دعمًا إضافيًا.

تساعدك إزالة السموم على التخلص من جميع السموم والمواد الضارة وتجديد شباب جسمك من خلال تزويده بدفعة من الصحة والحيوية.

الآن قد وصل الصيف، قد تزيد هذه السموم من إجهاد الصيف وتجعلنا أكثر مرضًا. من المهم التخلص من كل هذه السموم والعناصر الضارة لأنها إذا بقيت في أجسامنا لفترة طويلة بشكل لا يصدق، سيكون لها تأثير سلبي ويمكن أن تجعل أجسامنا أضعف وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة. لهذا السبب يصبح التخلص من السموم الملوثات الشتوية أكثر أهمية قبل دخول موسم الصيف الجديد.

تخلص من السموم الشتوية

وفقا لموقع " thehealthsite" يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المليئة بالدهون إلى إلحاق الضرر بالجسم على المدى الطويل، لأن هذه الأطعمة قاسية على الجسم ولا يتم هضمها بشكل صحيح أبدًا، مما يتسبب في اضطراب المعدة أو الألم أو التورم أو الإمساك .

هذا النوع من المدخول يقلل من نشاط الجسم، مما يجعله أثقل، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة، نظرًا لأن الصيف يحدث عندما يستنزف الطقس الحار عمومًا طاقة الجسم، فمن الضروري أن يخضع لعملية إزالة السموم في فصل الشتاء للتخلص من تراكم الطعام الزائد.

مع حلول الصيف، من الجيد دائمًا إزالة السموم من جسمك قبل موجة الحر، ومن الأفضل التحول إلى أسلوب حياة شامل، يشتمل نمط الحياة الشمولي إلى حد كبير على العادات التالية، وفقًا لأخصائي التغذية:

تجنب الاطعمة السريعة

تجنب تناول الوجبات السريعة وانتقل إلى الأطعمة الصحية المنزلية بشكل منتظم، تجنب بشدة استهلاك السكر المفرط والأطعمة الدهنية والملح لأنها يمكن أن تكون ضارة.

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات

تناول الفواكه والخضروات الموسمية بشكل منتظم لأنها مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن الأساسية وغنية بالألياف، يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات إلى تقليل خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسرطان والالتهابات ومرض السكري، تناول الفاكهة مثل التفاح والكمثرى والجوافة. الشمام أو ماء جوز الهند.

حافظ على رطوبتك

شرب الكثير من الماء مهم جدًا لإزالة السموم من الجسم، على الأقل من 3 إلى 4 لترات يوميًا، اعتمادًا على وزن الجسم. من الممارسات الجيدة الأخرى شرب الماء الدافئ طوال اليوم، إذا كنت تبحث عن قوة إزالة السموم الإضافية، أضف عصير الليمون إلى كوب الماء، لذا ، ابدأ في ترطيب نفسك قبل بداية الصيف.

نم أكثر

خذ قسطًا مناسبًا من النوم بانتظام 7-9 ساعات من النوم القوي كل ليلة تسمح لجسمك بالتجديد وتطهير نفسه. كما أنه يساعد في الأداء السليم لجميع الأعضاء ويساعد أيضًا في الحفاظ على انتظام دماغك.

مشروبات لإزالة السموم من السموم الشتوية

إليك بعض المشروبات السهلة التي يمكن أن تساعد في إزالة السموم، والتي تشمل:

عصير الجزر والشمندر مع الزنجبيل

مزيج من المر والحلو والتوابل تمامًا يجعل مشروبًا رائعًا للتخلص من السموم لطرد جميع السموم من أجسامنا وتوفير التغذية التي تجعل أجسامنا صحية، بخلاف إزالة السموم من الجسم، فإنه ينقي الدم أيضًا ويحافظ على صحة القلب.

عصير سبانخ وتفاح بالليمون

إن إضافة الليمون الحامض إلى السبانخ الخضراء المرة والتفاح الحلو يمكن أن يصنع مشروبًا رائعًا للتخلص من السموم للتخلص من النفايات الشتوية. مع نسبة عالية من الألياف وكمية عالية من العناصر الغذائية، فإن هذا المشروب يعد مشروبًا رائعًا منعشًا ومرطبًا، يزيل السموم ويقوي المناعة، ويرطب الجسم، ويجمل البشرة، كما أنه يساعد في إنقاص الوزن والهضم.