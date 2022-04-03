شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الالتهابات.. تناول 5 أطعمة لتقليل الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساهم الأطعمة التي تتناولها بانتظام في حدوث التهاب مزمن منخفض الدرجة، مثل الأطعمة المقلية والكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والسلع المخبوزة والمشروبات السكرية واللحوم المصنعة ، ويمكن تقليل أعراض الالتهابات المزمنة عن طريق تناول الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات وفى السطور القادمة سنوضح 5 أطعمة تساعدك على مقاومة الالتهابات وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - البروميلين (موجود في عصير الأناناس)

يستخدم البروميلين ، وهو مزيج من الإنزيمات الموجودة في عصير الأناناس ، منذ فترة طويلة كعلاج موضعي لألم وتورم الإصابات الرياضية مثل التهاب الأوتار والالتواء وشد العضلات ولتقليل الكدمات بعد الجراحة، تشير الدراسات إلى أن الجسم يمتص البروميلين بسهولة عند شرب عصير الأناناس ويمكن أن يخفف آلام التهاب المفاصل والإسهال واضطرابات القلب والأوعية الدموية.

2 - كارنوسول (موجود في البقدونس)

البقدونس غني بالفيتامينات المضادة للأكسدة C و A و E ، والتي ثبت أنها مفيدة في تقليل التهاب المفاصل بسبب التهاب المفاصل، هناك عامل آخر موجود في هذه الخضر ، يسمى carnosol ، قد يبشر باستهداف البروتينات ومستقبلات الهرمونات المرتبطة بالالتهابات وسرطانات البروستاتا والثدي والجلد والدم والقولون ، وفقًا لمراجعة البحث .

3 - الكركمين (العنصر النشط في الكركم)

تم استخدام الكركم ذو اللون البرتقالي والأصفر كعشب طبي منذ آلاف السنين، أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الكركمين المضاد للأكسدة القوي الموجود في الكركم قد يقدم فوائد وقائية وعلاجية للعديد من الأمراض المزمنة، تشير مراجعة عام 2015 للدراسات في مجلة Molecules إلى أن الكركمين يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يسبب الالتهاب منخفض الدرجة الذي يسبب أمراض الأمعاء الأيضية والعصبية والقلبية الوعائية والتهابات الأمعاء.

4 - حمض الفوليك وفيتامين ج (في عصير الليمون )

تعد عصائر الفاكهة الحمضية مثل الليمون وعصير الليمون من المصادر الرائعة لفيتامين C وحمض الفوليك ، والتي تدعم العديد من أنواع الخلايا المناعية مثل الخلايا القاتلة الطبيعية والخلايا التائية والخلايا البائية. أظهرت الأبحاث أن عصير الليمون والليمون مضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات ومسكن ومضاد للالتهابات .

5 - جينجيرول (مكون نشط في جذر الزنجبيل)

يعتبر الزنجبيل علاجًا قديمًا للغثيان والانتفاخ والغازات والإرهاق ، وقد يكون مفيدًا أيضًا كطريقة طبيعية لخفض نسبة السكر في الدم ومكافحة مقاومة الأنسولين. ذكرت المجلة الدولية للطب الوقائي أن مركبات الزنجبيل الطبيعية المضادة للالتهابات فعالة أيضًا في تقليل آلام عضلات الساق بعد نوبات مكثفة من تمارين ركوب الدراجات.