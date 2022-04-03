شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء نحتاج إلى القيام بها للاحتراز ضد كورونا فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد سئمنا جميعًا مرض فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن اللقاحات ساعدت بالتأكيد في تقليل أسوأ آثاره، إلا أن حقيقة أن كورونالا يزال معنا كثيرًا لأن المرض موجود ليبقى، ويجب أن نتعلم كيف نتعايش معه.

فيما يلي خمسة أشياء أظهرتها كورونا أننا بحاجة إلى القيام بها ، خصوصا فى فترات رمضان والوجبات الجماعية والخروجات، وذلك وفقا لموقع " تايمز ناو نيوز".

كن متيقظًا:

ابتعد عن الآخرين، حيث تعد أمراض الزكام وأمراض الجهاز التنفسي شائعة جدًا ، خاصة خلال أشهر الخريف والشتاء والربيع، وبالنسبة لغالبية الناس ، فهي مصدر إزعاج وليست ضارة.

لكن كلما تقدمت في العمر ، أصبحت أكثر خطورة. لذلك ، حتى لو كنت صغيرًا وفي خطر منخفض ، فهناك الكثير من الأشخاص الذين قد يمرضون بشدة إذا أصابتهم عدوى كورونا. وبالمثل ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معقدة ومعرضين لخطر الإصابة بأمراض شديدة إذا أصيبوا بفيروس كورونا. يمكن أن يؤدي فيروس كوروناأيضًا إلى حدوث حالات متغيرة للحياة مثل مرض السكري من النوع الأول لدى الأشخاص المعرضين للإصابة ولكن يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة.

تعامل مع المرض باحترام:

إذا شعرت أنك تمرض ، فامنح جسمك فترة راحة، حتى بعد حالة كورونا الخفيفة، يوصي الأطباء بالانتظار حتى تنتهي من مرضك قبل ممارسة الرياضة والتراجع تدريجيًا، يعتقد بعض الخبراء أن التسرع في ممارسة الرياضة بسرعة كبيرة قد يزيد من خطر الإصابة بالضيق بعد الجهد المبذول ، وهو أحد أعراض مرض كوفيد الطويل.

غسل اليدين وتغطية الوجه:

كأطفال ، نحن مدربون على غسل أيدينا كثيرًا ، لذا ربما لم تكن نصيحة كوروناللحفاظ على نظافة اليدين مفاجأة. ومع ذلك ، كانت استجابة الناس لارتداء أقنعة الوجه أكثر تعقيدًا بكثير.

تعتبر أقنعة الوجه مهمة بشكل خاص إذا كنت تعاني من عدوى في الجهاز التنفسي مثل كورونالأنها تمنعك من نشر الجراثيم على الأشخاص الآخرين ، مثل تغطية فمك عند السعال أو العطس.

إذا كنت تشك في أنك تصاب بفيروس كوروناأو حتى مجرد نزلة برد ، ارتدِ قناعًا للوجه إذا كان عليك التواجد مع أشخاص آخرين. تعتبر تغطية الوجه مقبولة اجتماعيًا في الدول الغربية أكثر مما كانت عليه قبل كورونا، وسيشكرك الناس.

ابق على اطلاع دائم باللقاحات:

خلال الطفولة ، يتم الاعتناء باللقاحات من أجلك ، ولكن كشخص بالغ ، من السهل جدًا ترك التطعيمات الخاصة بك تنقضي ، خاصة إذا لم تكن مطلوبة بشكل صريح لمهنتك. على سبيل المثال ، قبل كوروناكان يتم تقديم لقاح سنوي للأنفلونزا بشكل متزايد ، ولكن كان الطلب عليه منخفضًا جدًا بشكل عام.

من الممكن أن يتم تقديم لقاحات COVID السنوية في المستقبل. إذا كان الأمر كذلك ، فسيكون من الحكمة الاستفادة من ذلك ، حتى لو كنت مصابًا بـ كورونا، لأن الفيروس سيتحول وستتضاءل المناعة السابقة بمرور الوقت. لقد كانت اللقاحات وستظل أفضل دفاع لنا ضد كورونا.

فكر في المدى الطويل:

قلة قليلة منا يمكنها ترك كل شيء والاختباء لمدة عشرة أيام في حالة مرضنا، قد يكون من الصعب تجنب مسؤوليات العمل والرعاية، على وجه الخصوص. ولكن على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، تعد صحتنا وصحة عائلاتنا أو زملائنا أكثر أهمية من تفويت اجتماعين أو أنشطة رياضية أو عطلة.